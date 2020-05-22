Экономика
Газета.RuКитайская экономика откатилась на 40 лет назад
Экономика КНР оказалась отброшенной на 40 лет назад. Китайский ВВП ушел в минус на 6,8%. Тем не менее власти республики намерены наращивать оборонный бюджет, достроить "среднезажиточное общество" и покончить с нищетой. России следует ожидать сокращения взаимной торговли с соседом.
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Экономика
«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%
Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%.
Коммерсантъ 14:33
Общество
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - написал Собянин в своем блоге в четверг.
Интерфакс вчера в 13:07
Происшествия
Власти Пакистана сообщили о двух выживших в авиакатастрофе близ Карачи
По меньшей мере два человека выжили при крушении пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ пакистанского города Карачи.
РБК 14:55
Общество
В ростовском психинтернате число случаев коронавируса выросло до 357
Число выявленных случаев коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области, где несколько дней назад произошла вспышка этой инфекции, выросло до 357, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
РИА Новости 16:25
Гаджеты
Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года
Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews 17:25
Футбол
Три футболиста «Оренбурга» рискуют пропустить рейс в Россию
По данным «СЭ», три футболиста «Оренбурга» — хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — рискуют пропустить рейс в Россию.
Спорт-Экспресс вчера в 14:59
Происшествия
При пожаре в больнице Татарстана погибли два человека
Коммерсантъ 17:23
Здоровье
Обнаружено ещё одно редкое осложнение коронавируса
Медики из Италии выявили первый случай, когда коронавирус оказал влияние на щитовидную железу молодой пациентки.
Сайт интересных новостей вчера в 16:15
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров
Клипу «UNO» музыкально группы Little Big потребовалось чуть более двух месяцев, чтобы преодолеть рубеж в 100 млн просмотров на площадке YouTube.
78.ru вчера в 05:22
Игры
В Star Citizen уже можно поиграть бесплатно
Новым игрокам будет доступен весь имеющийся в игре контент, включая корабли UEE Navy: ассортимент бесплатных звездолётов собираются менять ежедневно, так что при желании можно познакомиться со всеми уже вышедшими.
Игромания.ру 14:28
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
Политика
В Чечне заявили, что Кадыров здоров
Газета.Ru 16:34
Футбол
«Бавария» не использовала опцию выкупа Коутиньо у «Барселоны»
Мюнхенская "Бавария" не воспользовалась опцией по выкупу трансфера полузащитника испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо, заявил председатель правления немецкого футбольного клуба Карл-Хайнц Румменигге.
РИА Новости 15:55
Политика
Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru 15:17
Политика
Американцы стали отказываться от приобретения китайских товаров
Как отмечается в исследовании, 78% американцев, прошедших опрос, согласны переплатить за товары или продукты, если фирма, их изготавливающая, перенесла производство или заводы из КНР на территорию Соединенных Штатов.
RuNews24.ru 19 мая в 09:32
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 01:58
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Здоровье
Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец 14:32
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Экономика
ЦБ допустил расширение условий по «каникулам» для автокредитов
Банк России допускает возможность расширения условий для предоставления кредитных каникул по автомобильным кредитам.
Известия 07:36
Экономика
Испанская Repsol передумала участвовать в проекте «Газпром нефти»
Крупнейшая нефтегазовая компания в Испании и Латинской Америке Repsol уведомила «Газпром нефть», что не будет участником планируемого совместного предприятия на полуострове Гыдан.
Компания 17:06
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 13:55
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 13:30
Общество
О жертвах историка Соколова сняли документальный фильм
Телеканал Санкт-Петербург 08:10
Экономика
В Карелии с 1 июля начнет действовать налог на профессиональный доход
Депутаты Законодательного собрания Карелии проголосовали в первом и втором, окончательном, чтении за введение в республике налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 06:50
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57