Экономика
КоммерсантъКитайская экономика первой в мире возобновила рост после эпидемии
Благодаря росту во втором квартале Китаю удалось избежать рецессии, ведь в первом квартале ВВП сократился на 6,8%. Впрочем, по итогам первой половины 2020 года китайский ВВП все-таки сократился на 1,6%.
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с чего всё началось
Сегодня, 16 июля, Статистическое управление КНР сообщило, что по итогам второго квартала ВВП страны увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Коммерсантъ05:08
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Политика
В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках
16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.
RT на русском 10:21
Армия и оружие
Стало известно, какие военные корабли Путин заложит в Керчи
Московский Комсомолец 01:44
Армия и оружие
В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС
РИА Новости 09:37
Игры
CD Projekt RED создала модель Кодзимы на мотоцикле из Cyberpunk 2077
Польская команда разработчиков CD Projekt RED (CDPR) поздравила Кодзиму с успешным запуском проекта на PC.
NewInform вчера в 12:54
Экономика
США продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ»
Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.
РИА Новости 10:39
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Экономика
«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
Футбол
Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч полуфинала Кубка России
Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:49 — REGNUM Сергей Иванов был назначен главным тренером на матч ½ финала Кубка России между командами «Зенит» и «Спартак».
REGNUM 10:49
Происшествия
Галкин опроверг информацию о связи с задержанным за торговлю людьми
Максим Галкин дал комментарии по поводу задержания гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова по подозрению в причастности к торговле людьми.
Наша версия 10:09
Общество
Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной.
RT на русском 06:42
Политика
В Германии призвали снова обсуждать вступление России в НАТО
Возможность вступления России в НАТО стоит снова обсуждать, как это было в 90-х годах.
Lenta.ru 09:59
Общество
Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун
Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
Общество
Журналистку заставили раздеться в Мосгорсуде из-за надписи на футболке
Русская Планета 09:24
Здоровье
Куйвашев: в Свердловской области появятся новые томографы
Как добавил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, до конца 2020 года будут куплены также два томографа для областной больницы №1 и Красноуфимской районной больницы.
Уральский меридиан 10:11
Общество
Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ
Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
Политика
Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»
Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
Происшествия
Ущерб от урагана в районах Саратовской области составил 122 млн рублей
Материальный ущерб составил порядка 122 млн руб. Новобурасский, Краснопартизанский и Ершовский районы планируют провести восстановительные работы за счет средств муниципальных районов.
Репортер64 09:18
Политика
Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
Общество
В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции
Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Армия и оружие
Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31
Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата будет создан на основе истребителя МиГ-31.
Российская газета 08:15
Армия и оружие
На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты
Согласно источникам, боевые машины задействованы для учений, которые Южный военный округ РФ проводит на своих базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
ГЛАС.RU вчера в 07:41