Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитайская экономика первой в мире возобновила рост после эпидемии

Благодаря росту во втором квартале Китаю удалось избежать рецессии, ведь в первом квартале ВВП сократился на 6,8%. Впрочем, по итогам первой половины 2020 года китайский ВВП все-таки сократился на 1,6%.
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с чего всё началось
Сегодня, 16 июля, Статистическое управление КНР сообщило
, что по итогам второго квартала ВВП страны увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ05:08

Подробнее о событии

Экономическая уверенность в мире оправилась от рекордно низкого уровня, который был достигнут в 1-м квартале

Финмаркет10:39

Китайские госпредприятия наращивают внутренние инвестиции

REGNUM10:52

ВВП Китая во II квартале вырос на 3,2%, превысив прогнозы

Интерфакс01:08

ВВП Китая в первом полугодии 2020 года снизился на 1,6%

RT на русскомвчера в 22:45

ВВП Китая в первой половине 2020 года снизился на 1,6%

Газета.Ruвчера в 22:12

ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%

ТАССвчера в 22:01

Юань в ожидании данных по ВВП Китая

Finam.Ruвчера в 07:10
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика

В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках

16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.
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Армия и оружие

Стало известно, какие военные корабли Путин заложит в Керчи

Московский Комсомолец 01:44
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Армия и оружие

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

РИА Новости 09:37
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Игры

CD Projekt RED создала модель Кодзимы на мотоцикле из Cyberpunk 2077

Польская команда разработчиков CD Projekt RED (CDPR) поздравила Кодзиму с успешным запуском проекта на PC.
NewInform вчера в 12:54
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Экономика

США продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ»

Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.
РИА Новости 10:39
Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
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Политика

Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду

Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Футбол

Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
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Происшествия

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
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Экономика

«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
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Футбол

Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч полуфинала Кубка России

Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:49 — REGNUM Сергей Иванов был назначен главным тренером на матч ½ финала Кубка России между командами «Зенит» и «Спартак».
REGNUM 10:49
Происшествия

Галкин опроверг информацию о связи с задержанным за торговлю людьми

Максим Галкин дал комментарии по поводу задержания гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова по подозрению в причастности к торговле людьми.
Наша версия 10:09
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Политика

Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

РИА Новости 10:56
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Общество

Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной.
RT на русском 06:42
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Политика

В Германии призвали снова обсуждать вступление России в НАТО

Возможность вступления России в НАТО стоит снова обсуждать, как это было в 90-х годах.
Lenta.ru 09:59
5
Общество

Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
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Общество

Журналистку заставили раздеться в Мосгорсуде из-за надписи на футболке

Русская Планета 09:24
Здоровье

Куйвашев: в Свердловской области появятся новые томографы

Как добавил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, до конца 2020 года будут куплены также два томографа для областной больницы №1 и Красноуфимской районной больницы.
Уральский меридиан 10:11
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Общество

Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
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Политика

Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
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Происшествия

Ущерб от урагана в районах Саратовской области составил 122 млн рублей

Материальный ущерб составил порядка 122 млн руб. Новобурасский, Краснопартизанский и Ершовский районы планируют провести восстановительные работы за счет средств муниципальных районов.
Репортер64 09:18
Происшествия

Микроавтобус со школьниками попал в ДТП под Астраханью

Газета.Ru 10:53
Политика

Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
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Общество

В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции

Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы вчера в 14:01
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Армия и оружие

Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата будет создан на основе истребителя МиГ-31.
Российская газета 08:15
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Армия и оружие

На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты

Согласно источникам, боевые машины задействованы для учений, которые Южный военный округ РФ проводит на своих базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
ГЛАС.RU вчера в 07:41
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