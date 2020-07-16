с чего всё началось

Благодаря росту во втором квартале Китаю удалось избежать рецессии, ведь в первом квартале ВВП сократился на 6,8%. Впрочем, по итогам первой половины 2020 года китайский ВВП все-таки сократился на 1,6%.

Китайская экономика первой в мире возобновила рост после эпидемии

Политика В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках 16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса. 14

Экономика США продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ» Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.

Политика Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша. 826

Происшествия Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. 109

Общество Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. 144

Политика Памфилова допустила перенос единого дня голосования Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней. 510

Происшествия СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 118

Экономика «Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. 3

Футбол Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч полуфинала Кубка России Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:49 — REGNUM Сергей Иванов был назначен главным тренером на матч ½ финала Кубка России между командами «Зенит» и «Спартак».

Происшествия Галкин опроверг информацию о связи с задержанным за торговлю людьми Максим Галкин дал комментарии по поводу задержания гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова по подозрению в причастности к торговле людьми. 71

Общество Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной. 106

Общество Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун. 13

Здоровье Куйвашев: в Свердловской области появятся новые томографы Как добавил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, до конца 2020 года будут куплены также два томографа для областной больницы №1 и Красноуфимской районной больницы. 1

Общество Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК. 22

Политика Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2» Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений. 27

Происшествия Ущерб от урагана в районах Саратовской области составил 122 млн рублей Материальный ущерб составил порядка 122 млн руб. Новобурасский, Краснопартизанский и Ершовский районы планируют провести восстановительные работы за счет средств муниципальных районов.

Политика Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров. 12