Экономика

BFM.ruBFM.ruВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса

Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года. Инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%. Уровень безработицы в Китае в марте составил 5,9%, снизившись по сравнению с показателями за январь и февраль, когда он достигал 6,2%.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
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Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион»

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Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru вчера в 03:21
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
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Экономика

Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово

Завершение работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) Домодедово предложено перенести с 2020 на 2024 год, следует из проекта постановления, подготовленного Минтрансом.
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Общество

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Kursk.com вчера в 04:20
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Политика

Макрон заявил об утаивании Китаем мер против коронавируса

Меры, которые принимались в Китае в связи с эпидемией коронавируса, нельзя сравнивать с теми, которые принимаются на Западе.
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Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
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Два случая коронавируса выявили в Тынде

В Амурской области выявлено два случая коронавируса, оба заболевших из Тынды.
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В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник

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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
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ЦБ рассматривает возможность снижения ключевой ставки

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В России начали разработку нового истребителя

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Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
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В США объяснили закупку космических двигателей у России

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«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.
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Российским врачам разрешили лечить коронавирус гидроксихлорохином

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