Экономика
РИА НовостиКитайская компания хочет поучаствовать в программе реновации в Москве
Китайская China Railway (CRCC) может приобрести у властей Москвы почти 50% АО "Моспроект", занимающегося проектированием домов для программы реновации жилья в столице, написала газета РБК.
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с чего всё началось
В 2018 году компания дорабатывала проектную документацию для жилых домов по программе реновации в Москве, проектировала объекты образования, больницы и православные храмы, указано в ее годовом отчете.РБКвчера в 22:30
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Происшествия
Журналиста «Коммерсанта» задержали у здания ФСБ на Лубянке
Корреспондент газеты "Коммерсант", проводивший видеосъемку по заданию редакции у здания ФСБ в Москве, где накануне террорист устроил стрельбу, был задержан.
Гаджеты
В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2
Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
Теннис
Рублев занял пятое место на турнире в Абу-Даби
Российский теннисист Андрей Рублев переиграл корейца Хёна Чона в матче за пятое место турнира в Абу-Даби.
Происшествия
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ивана Урганта закрутила роман с темнокожим парнем
На днях 19-летняя Эрика, которая последние два года живет в США, выложила в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена вместе со своим темнокожим бойфрендом.
Авто
Россиян предупредили о подорожании автомобилей с нового года
Россиян в новом году ожидает заметный рост цен на автомобили среднего класса.
Экономика
Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев, бывший глава государства, а ныне депутат и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко оказался только на 18-м месте.
Политика
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»
Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Шоу-бизнес
Людмилу Максакову госпитализировали в Москве
Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Политика
Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов
"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Политика
Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках
Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба
Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
Религия
Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину
«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Авто
Обновленная Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось
Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Космос
НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner, который в пятницу отправился в первый испытательный полет к МКС.
Политика
МИД Украины отреагировал на слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору икры
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Происшествия
Житель США получил 16 лет тюрьмы за публичное сожжение флага ЛГБТ
Шестнадцать лет заключения получил житель американского штата Айова Адольфо Мартинес из города Эймс за сожжение флага ЛГБТ, которой он снял с местной церкви.
Политика
Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.
Политика
Команда Трампа выступила против новых антироссийских санкций
Администрация президента США Дональда Трампа выступила против новых санкций в отношении России. Об этом пишет издание The Daily Beast.
Общество
Арестованного в Италии Коршунова экстрадируют в США
Арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца, экстрадируют США.