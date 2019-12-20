В 2018 году компания дорабатывала проектную документацию для жилых домов по программе реновации в Москве, проектировала объекты образования, больницы и православные храмы, указано в ее годовом отчете.

с чего всё началось

Китайская China Railway (CRCC) может приобрести у властей Москвы почти 50% АО "Моспроект", занимающегося проектированием домов для программы реновации жилья в столице, написала газета РБК.

Китайская компания хочет поучаствовать в программе реновации в Москве

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