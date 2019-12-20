Общество
РБККитайская корпорация CRCC заинтересовалась московской реновацией
Инвестиционное подразделение CRCC Real Estate китайской корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC) направило в мэрию Москвы официальные обращения, в которых выражает свою заинтересованность в покупке в порядке приватизации 49,68% акций АО «Моспроект».
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Политика
Маас и Лавров обсудили по телефону дело об убийстве гражданина Грузии
Глава МИД Германии Хайко Маас провёл с российским коллегой Сергеем Лавровым телефонные переговоры, в ходе которых обсудил расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Происшествия
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
"В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Энергетика
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в 3 миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Происшествия
В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет
В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Наука
Япония одобрила строительство крупнейшего детектора нейтрино
Комитет правительства Японии окончательно одобрил выделение денег на строительство Hyper-Kamiokande — крупнейшей нейтринной обсерватории.
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Наука
Грипп снижает риск заболеть простудой
В результате выяснилось, что заражение гриппом значительно снижает риск заболеть простудой. Но данное правило может работать и наоборот.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Армия и оружие
В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35
Происшествия
Генерал ФСБ назвал возможную причину теракта на Лубянке
По данным Минздрава, в результате стрельбы в районе Лубянки получили ранения пять человек. По данным ЦОС ФСБ, погиб сотрудник спецслужбы.
Футбол
Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»
Политика
Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Политика
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Космос
Boeing и NASA сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
Компания Boeing сообщила в пятницу о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner.
Здоровье
В Узловой капитально отремонтировали филиал детской поликлиники
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
В конце декабря россияне начнут получать пенсии, пособия и ежемесячные выплаты за январь будущего года.
Космос
Аппараты для сбора лунных ископаемых войдут в космическую программу РФ
В новую единую космическую программу включат аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых.