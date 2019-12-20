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Происшествия Генерал ФСБ назвал возможную причину теракта на Лубянке По данным Минздрава, в результате стрельбы в районе Лубянки получили ранения пять человек. По данным ЦОС ФСБ, погиб сотрудник спецслужбы.