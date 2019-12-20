Общество

РБКРБККитайская корпорация CRCC заинтересовалась московской реновацией

Инвестиционное подразделение CRCC Real Estate китайской корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC) направило в мэрию Москвы официальные обращения, в которых выражает свою заинтересованность в покупке в порядке приватизации 49,68% акций АО «Моспроект».
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Китайская компания хочет поучаствовать в программе реновации в Москве

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Китайская корпорация CRCC заинтересовалась московской реновацией

РБКвчера в 22:30
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Политика

Маас и Лавров обсудили по телефону дело об убийстве гражданина Грузии

Глава МИД Германии Хайко Маас провёл с российским коллегой Сергеем Лавровым телефонные переговоры, в ходе которых обсудил расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.
RT на русском 09:53
Общество

Нештрафуемый порог превышения скорости снизят

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Происшествия

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

"В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко.
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Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
РИА Новости 09:38
Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета вчера в 15:24
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 10:05
Энергетика

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в 3 миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru 10:49
Происшествия

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 10:38
Религия

Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
РБК 07:25
Наука

Япония одобрила строительство крупнейшего детектора нейтрино

Комитет правительства Японии окончательно одобрил выделение денег на строительство Hyper-Kamiokande — крупнейшей нейтринной обсерватории.
N+1 06:17
Политика

Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Политика

Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Российская газета 09:48
Наука

Грипп снижает риск заболеть простудой

В результате выяснилось, что заражение гриппом значительно снижает риск заболеть простудой. Но данное правило может работать и наоборот.
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Политика

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
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Армия и оружие

В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35

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Генерал ФСБ назвал возможную причину теракта на Лубянке

По данным Минздрава, в результате стрельбы в районе Лубянки получили ранения пять человек. По данным ЦОС ФСБ, погиб сотрудник спецслужбы.
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Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»

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Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
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Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском

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Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru вчера в 05:47
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Boeing и NASA сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Компания Boeing сообщила в пятницу о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner.
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В Узловой капитально отремонтировали филиал детской поликлиники

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ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

В конце декабря россияне начнут получать пенсии, пособия и ежемесячные выплаты за январь будущего года.
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Космос

Аппараты для сбора лунных ископаемых войдут в космическую программу РФ

В новую единую космическую программу включат аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых.
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