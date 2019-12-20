Общество
РБККитайская корпорация CRCC заинтересовалась московской реновацией
Инвестиционное подразделение CRCC Real Estate китайской корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC) направило в мэрию Москвы официальные обращения, в которых выражает свою заинтересованность в покупке в порядке приватизации 49,68% акций АО «Моспроект».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Политика
США пригласили Китай на переговоры по контролю над вооружениями
Соединенные Штаты направили КНР официальное приглашение к стратегическому диалогу по вопросам безопасности, сокращения ядерной опасности, контроля над вооружениями и их будущего.
Политика
В Совфеде рассказали о «сладкой сказке» Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на "сладкую сказку", в которой США будут вкладываться в его страну, несмотря на ее нестабильный режим, заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Общество
Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Кино
«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе
Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
Экономика
В России подорожают коньяк и водка
С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.
Армия и оружие
Viewpoint (Япония): российские подлодки будут резать подводные кабели? (Viewpoint)
Российские подводные лодки обладают достаточными возможностями для того, чтобы перерезать подводные кабели, связывающие Западную Европу с Америкой.
Футбол
«Рома» в гостях разгромила «Фиорентину»
«Фиорентина» на своем поле уступила «Роме» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Политика
Эрдоган пригрозил США ответом на санкции против «Турецкого потока»
Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода "Турецкий поток", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Политика
Бывший премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik
Агентство «Россия сегодня» ранее сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства пограничной охраны и полиции прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января следующего года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством "Россия сегодня".
Происшествия
Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП.
Армия и оружие
При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии
При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения.
Происшествия
Скончался пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице.
Политика
СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
Футбол
Скончался чемпион СССР в составе ЦСКА Пшеничников
Скончался бывший голкипер ЦСКА, "Пахтакора" и сборной СССР Юрий Пшеничников в возрасте 79 лет, сообщает "Спорт-Экспресс".
Политика
В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Кино
Вышел саундтрек к фильму «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Фильм является девятым эпизодом "Звёздных войн" и завершает сагу.
Кино
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3» превратят в мюзикл
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Кино
Какой «Ведьмак» — самый правильный?
Компьютерными играми CD Projekt Red не ограничились и вместе с R. Talsorian Games выпустили по «Ведьмаку» настольную ролевую игру.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Технологии
СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
Экономика
В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки
Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Происшествия
В Мексике два круизных лайнера столкнулись в порту
В порту мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнеров, сообщает 20 декабря интернет-портал MedioTiempo.
Происшествия
Французского хирурга подозревают в растлении 349 детей
68-летний бывший французский хирург Ле Скуарнек подозревается в изнасилованиях и домогательствах в отношении 349 детей.