Общество
РБККитайская корпорация CRCC заинтересовалась московской реновацией
Инвестиционное подразделение CRCC Real Estate китайской корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC) направило в мэрию Москвы официальные обращения, в которых выражает свою заинтересованность в покупке в порядке приватизации 49,68% акций АО «Моспроект».
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Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Футбол
Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с казанской командой.
Космос
OSIRIS-REx возьмет пробу грунта Бенну из «Соловья»
Научная программа автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx включает в себя как забор пробы грунта с околоземного астероида (101955) Бенну, так и его исследование с низкой орбиты.
Армия и оружие
Почему результаты испытаний С-400 в Турции вызвали негодование в США
Оказывается, причиной негодования стали результаты военно-технических испытаний, максимально приближенных к боевым.
Политика
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Игры
Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть
Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Космос
NASA представило концепт нового космического телескопа HabEx
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью изданию Baza.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Футбол
Персоналу стадиона «Нижний Новгород» могут сократить зарплату
Сотрудники спортивного объекта выражают обеспокоенность, что им планируют сократить зарплату почти в два раза: с 45 тыс рублей до 25-26 тыс рублей.
Здоровье
Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Стыковка американского корабля Starliner с Международной космической станцией отменена. Решение об этом приняли в NASA.
Политика
Появились первые результаты переговоров по газу в Берлине между Россией и Украиной
По итогам трехсторонней встречи Россия - Еврокомиссия - Украина в Берлине 19 декабря подписаны соглашения по транзиту газа и окологазовой проблематики.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Политика
В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская отмечает 75-летие
19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.
Здоровье
Нижегородская область хочет получить 10 млрд руб. на развитие медицины
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам пресс-конференции Владимира Путина сегодня, 19 декабря, сообщил о том, что регион направит около 10 млрд рублей на программу развития первичной медпомощи.
Технологии
Apple назвала сумму вознаграждения за взлом ее iPhone
Компания Apple объявила о старте программы по выплате вознаграждений хакерам, специалистам по компьютерной безопасности и другим экспертам, которые помогут производителям «яблочных» гаджетов выявить уязвимости их девайсов и сервисов.
Футбол
Хацкевич официально возглавил «Ротор»
Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника.
Экономика
Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
Кино