Общество

РБКРБККитайская корпорация CRCC заинтересовалась московской реновацией

Инвестиционное подразделение CRCC Real Estate китайской корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC) направило в мэрию Москвы официальные обращения, в которых выражает свою заинтересованность в покупке в порядке приватизации 49,68% акций АО «Моспроект».
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Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
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Apple назвала сумму вознаграждения за взлом ее iPhone

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