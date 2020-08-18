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РБК
РБК

Китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце декабря

Китайская вакцина от COVID-19 Ad5-nCov может поступить на рынок уже в конце декабря. Об этом рассказал секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь в интервью изданию Guanming Daily.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Вакцина китайской компании Sinopharm станет доступна на рынке в декабре за $150

ТАСС02:53
Московский Комсомолец

Китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце декабря

Московский Комсомолец01:12
Lenta.ru

Названы сроки поступления на рынок китайской вакцины от коронавируса

Lenta.ru01:41
URA.Ru

Найдена альтернатива российской вакцине от коронавируса

URA.Ru01:35
Фонтанка.Ру

Китайцы намерены выпустить на рынок свою вакцину от коронавируса к концу года

Фонтанка.Ру01:27
Газета.Ru

Китайская вакцина появится на рынке в декабре за $150

Газета.Ru01:52
РИА Новости

Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

РИА Новости00:58

Дипломаты России в Нью-Йорке заявили о нападениях и угрозах убийством

Американская полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи, который в течение недели с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генконсульство России, автомобили его сотрудников, а также угрожал дипломатам убийством.
Газета.Ru05:24
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
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Российские банки сократили в июле выдачу потребкредитов на 30,7%

Российские банки выдали в июле 2020 года на покупку потребительских товаров 1,19 млн кредитов, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС04:33
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
1,5K

Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57
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