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Газета.Ru
Газета.Ru

Китайская вакцина появится на рынке в декабре за $150

Вакцина от коронавирусной инфекции китайской фармацевтической корпорации Sinopharm ("Синофарм") появится на рынке в декабре 2020 года по цене около $150. Об этом сообщает агентство Sina со ссылкой на заявление председателя правления, секретаря партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэня.В источнике
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Фонтанка.Ру

Китайцы намерены выпустить на рынок свою вакцину от коронавируса к концу года

Фонтанка.Ру01:27
Газета.Ru

Китайская вакцина появится на рынке в декабре за $150

Газета.Ru01:52
Lenta.ru

Названы сроки поступления на рынок китайской вакцины от коронавируса

Lenta.ru01:41
URA.Ru

Найдена альтернатива российской вакцине от коронавируса

URA.Ru01:35
ТАСС

Вакцина китайской компании Sinopharm станет доступна на рынке в декабре за $150

ТАСС02:53
Московский Комсомолец

Китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце декабря

Московский Комсомолец01:12
РИА Новости

Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

РИА Новости00:58

«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из которых в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ».
РБК03:41
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Представитель Тихановской допустила суд над Лукашенко

Ольга Ковалькова, представитель кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что после смены власти нынешний президент Александр Лукашенко может подвергнуться уголовному преследованию.
Московский Комсомолец04:26

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Прохоров вложился в разработчика виртуальных ночных клубов и концертов

В первой половине 2021 года компания собирается запустить «виртуальную вселенную» под названием Sensorium Galaxy, которая будет доступна через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S. Как пишет Business Insider, проект позволит пользователям посещать виртуальные концерты и ночные клубы и ходить на цифровые свидания.
РБК03:24
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