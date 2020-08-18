Китайская вакцина появится на рынке в декабре за $150
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Вакцина от коронавирусной инфекции китайской фармацевтической корпорации Sinopharm ("Синофарм") появится на рынке в декабре 2020 года по цене около $150. Об этом сообщает агентство Sina со ссылкой на заявление председателя правления, секретаря партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэня.В источнике
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