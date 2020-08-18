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Газета.Ru
Газета.Ru

Китайская вакцина появится на рынке в декабре за $150

Вакцина от коронавирусной инфекции китайской фармацевтической корпорации Sinopharm ("Синофарм") появится на рынке в декабре 2020 года по цене около $150. Об этом сообщает агентство Sina со ссылкой на заявление председателя правления, секретаря партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэня.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
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ТАСС

Вакцина китайской компании Sinopharm станет доступна на рынке в декабре за $150

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Китайская вакцина появится на рынке в декабре за $150

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Найдена альтернатива российской вакцине от коронавируса

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Названы сроки поступления на рынок китайской вакцины от коронавируса

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Китайцы намерены выпустить на рынок свою вакцину от коронавируса к концу года

Фонтанка.Ру01:27
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Китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце декабря

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Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

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РИА Новости18:39
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В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
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Газета.Ruвчера в 06:57
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

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В Кузбассе ученые создают не имеющий аналогов биопротез клапана сердца

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Провинция.ру01:36
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