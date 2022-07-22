В дизайне шоу-кара объединены черты новейшего серийного кроссовера Cadillac Lyriq (в том числе необычная форма задних фонарей), а также классических моделей Cadillac V-16 «тридцатых» годов и Cadillac Eldorado Brougham 1957 года, которые в те времена считались чуть ли не самыми престижными на рынке.
Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью You-Tube-каналу "Да это так" заявил, что Киев решил объявить мобилизацию военных пенсионеров для формирования "мощных резервов" для наступления.
Как отмечает издание, он утверждает, что потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными» в день, в то время как в мае и июне, по словам президента Украины, потери составляли от 100 до 200 человек убитыми.