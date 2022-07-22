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Китайская валюта обогнала европейскую по объемам торгов tomorrow на Мосбирже

Китайская валюта впервые вышла на второе место после доллара по объему торгов с поставкой «завтра» на спот-рынке Московской биржи.
Коммерсантъ
Объем операций с китайской валютой составил 52,8 млрд руб., тогда как с европейской — едва превысил 41 млрд руб.
Коммерсантъ
Импортеры все чаще переключаются на оплату в валютах, по которым нет ограничений со стороны вышестоящих банков, отмечает он.
Коммерсантъ
Биржевые игроки сейчас ждут решения о реализации нового бюджетного правила.
Московский Комсомолец

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Юань впервые вышел на второе место по объему торгов на Мосбирже
Московский Комсомолец18:46
Китайская валюта обогнала европейскую по объемам торгов tomorrow на Мосбирже
Коммерсантъвчера в 15:34
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