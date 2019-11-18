Политика
РБККитайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории. Однако, несмотря на всю свою мощь, у страны есть четыре слабых места, пишет китайский интернет-портал Sohu.
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Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu.Известиявчера в 19:56
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«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов
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«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов
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Спорт
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