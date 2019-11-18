Политика

РБКРБККитайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории. Однако, несмотря на всю свою мощь, у страны есть четыре слабых места, пишет китайский интернет-портал Sohu.
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Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu
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Известиявчера в 19:56

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В Китае перечислили слабые места России

Газета.Ru01:36

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

РБКвчера в 21:28

Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России

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Lenta.ruвчера в 19:32

В Китае назвали четыре слабых места РФ

News.ruвчера в 10:23

Sohu (Китай): четыре слабых места России (Sohu)

ИноСМИвчера в 07:53
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Политика

На Украине высказались об изменении политического строя в России

Украина не может планировать свою политику на основе того, что в России изменится существующий режим.
Lenta.ru 01:32
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Андрей Кончаловский: «Виден закат европейской цивилизации»

Кончаловский рассказал о работе над фильмом, о противлении материала его огранке и о том, что ждёт современную цивилизацию в ближайшем будущем.
Фильм Про 16 ноября в 02:00
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Космос

На орбите Нептуна заметили два «танцующих» спутника

МИР 24 00:46
Общество

«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Интерфакс 01:48
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости вчера в 16:24
Политика

В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли

В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.
РЕН ТВ вчера в 04:05
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъ вчера в 22:07
Происшествия

Российский турист искупался в море на Гоа и умер

Lenta.ru 01:41
Общество

Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее

Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
VSE42.RU вчера в 21:54
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

РБК 02:10
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:04
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 16 ноября в 17:39
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
REGNUM вчера в 23:36
Общество

Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза

Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) прогнозируют, что потребление алкоголя в 2020 году снизится в 3 раза по сравнению с 2016 годом.
РИА Новости 01:00
Политика

«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Происшествия

В Москве загорелся склад с газовым оборудованием

Инцидент произошел в понедельник утром — на улице маршала Прошлякова загорелся склад с газовым оборудованием.
Вести.Ru 02:12
Спорт

СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября

Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
News.ru вчера в 05:46
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 16 ноября в 15:11
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Происшествия

Митингующие в Гонконге подожгли крупный университет

РЕН ТВ 01:57
Авто

В Китае представили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

32CARS.ru 16 ноября в 14:21
Политика

В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Газета.Ru вчера в 14:30
Финансы

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Политика

Белорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина до опубликования результатов выборов сообщила, что среди известных личностей в парламент проходят экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и «мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Lenta.ru 01:46
Политика

СМИ узнали о встрече Джонсона и бизнесмена Лебедева в 2018 году

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2018 году, через месяц после покушения на Скрипалей, встречался с бизнесменом Александром Лебедевым, которого называют бывшим агентом КГБ, сообщает The Guardian.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
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