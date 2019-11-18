с чего всё началось

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории. Однако, несмотря на всю свою мощь, у страны есть четыре слабых места, пишет китайский интернет-портал Sohu.

Общество «Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией «Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.

Происшествия Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда.

Политика Россияне стали меньше восхищаться Путиным В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.

Политика Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.

Общество Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.

Общество Названа причина задержания чиновников в Бийске Судя по официальной информации городской мэрии, причина, по которой градоначальника Александра Студеникина и ещё нескольких руководителей и сотрудников мэрии попросили последовать за сотрудниками правопорядка, связана со строительством многоквартирных домов по улице Спекова.

Политика В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.

Автоспорт Даниил Квят: доволен, что получилось обогнать трех соперников Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят после гонки Гран-при Бразилии, где он попал в Топ-10, отметил ряд позитивных моментов относительно своего выступления.

Политика Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».