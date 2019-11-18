Политика

РБКРБККитайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории. Однако, несмотря на всю свою мощь, у страны есть четыре слабых места, пишет китайский интернет-портал Sohu.
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Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu
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Известиявчера в 19:56

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Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

RT на русскомвчера в 22:18

Слабым местом России назвали ее жителей

Lenta.ruвчера в 19:32

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

РБКвчера в 21:28

В Китае назвали слабые места России

Известиявчера в 19:56

Внимание Китая к слабостям России объяснили завистью

URA.Ruвчера в 23:01

В Китае назвали четыре слабых места РФ

News.ruвчера в 10:23

Sohu (Китай): четыре слабых места России (Sohu)

ИноСМИвчера в 07:53
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Энергетика

Нефть демонстрирует небольшой восходящий уклон

Сегодня, 15 ноября, на утренних торгах котировки демонстрируют небольшой восходящий уклон, но держатся довольно скромно, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 ноября в 02:06
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 16 ноября в 15:11
Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:45
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Автоспорт

Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум

В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Sports.ru вчера в 14:58
Происшествия

Под Энгельсом дом обрушился при взрыве газа. Пострадали 4 человека

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в результате происшествия пострадали 4 человека, в том числе ребенок.
Четвертая Власть вчера в 03:10
Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

RT на русском вчера в 16:15
Армия и оружие

Американцы испытали российский танк Т-80

В распоряжении армии Южной Кореи, по данным на 2017 год, находится 80 танков Т-80У. Т-80У является основным боевым танком семейства Т-80.
News.ru 16 ноября в 05:24
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева

В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
OAnews вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода

Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Дни24 вчера в 13:30
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия 16 ноября в 20:45
Политика

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.
Ведомости вчера в 15:26
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Армия и оружие

«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для «космолета»

Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил «Роскосмос».
Известия вчера в 20:14
Общество

Киселев назвал закон о виноделии в России революцией

Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Газета.Ru вчера в 16:48
Футбол

Роналду пообещал побить мировой рекорд по голам за сборную

Роналду отметился 11 голами в отборочном цикле к Евро-2020, и всего на его счету теперь стало 99 голов за сборную, в то время как у рекордсмена, Али Даеи, выступавшего за сборную Ирана, в активе 109 мячей в национальной команде.
ProstoProSport вчера в 22:45
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

REGNUM вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно

Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
StarHit.ru вчера в 10:00
Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъ вчера в 22:07
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС вчера в 16:15
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости вчера в 16:24
Здоровье

О каких опасных болезнях свидетельствует жжение в стопах

Жжение и покалывание в стопах может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний, предупреждают медики.
Газета Кемерова вчера в 22:32
Происшествия

В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину

Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.
Вестник вчера в 20:15
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН

«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
REGNUM вчера в 23:15
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:04
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:23
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