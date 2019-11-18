с чего всё началось

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории. Однако, несмотря на всю свою мощь, у страны есть четыре слабых места, пишет китайский интернет-портал Sohu.

Энергетика Нефть демонстрирует небольшой восходящий уклон Сегодня, 15 ноября, на утренних торгах котировки демонстрируют небольшой восходящий уклон, но держатся довольно скромно, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

Политика Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.

Армия и оружие Американцы испытали российский танк Т-80 В распоряжении армии Южной Кореи, по данным на 2017 год, находится 80 танков Т-80У. Т-80У является основным боевым танком семейства Т-80.

Шоу-бизнес Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Общество Киселев назвал закон о виноделии в России революцией Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.

Футбол Роналду пообещал побить мировой рекорд по голам за сборную Роналду отметился 11 голами в отборочном цикле к Евро-2020, и всего на его счету теперь стало 99 голов за сборную, в то время как у рекордсмена, Али Даеи, выступавшего за сборную Ирана, в активе 109 мячей в национальной команде.

Происшествия В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН «Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.