Политика
РБККитайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории. Однако, несмотря на всю свою мощь, у страны есть четыре слабых места, пишет китайский интернет-портал Sohu.
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Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu.Известиявчера в 19:56
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Энергетика
Нефть демонстрирует небольшой восходящий уклон
Сегодня, 15 ноября, на утренних торгах котировки демонстрируют небольшой восходящий уклон, но держатся довольно скромно, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма
Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Общество
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Происшествия
Под Энгельсом дом обрушился при взрыве газа. Пострадали 4 человека
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в результате происшествия пострадали 4 человека, в том числе ребенок.
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Армия и оружие
Американцы испытали российский танк Т-80
В распоряжении армии Южной Кореи, по данным на 2017 год, находится 80 танков Т-80У. Т-80У является основным боевым танком семейства Т-80.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева
В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Политика
Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием
В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для «космолета»
Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил «Роскосмос».
Общество
Киселев назвал закон о виноделии в России революцией
Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Футбол
Роналду пообещал побить мировой рекорд по голам за сборную
Роналду отметился 11 голами в отборочном цикле к Евро-2020, и всего на его счету теперь стало 99 голов за сборную, в то время как у рекордсмена, Али Даеи, выступавшего за сборную Ирана, в активе 109 мячей в национальной команде.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно
Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
Армия и оружие
Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Здоровье
О каких опасных болезнях свидетельствует жжение в стопах
Жжение и покалывание в стопах может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний, предупреждают медики.
Происшествия
В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину
Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН
«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".