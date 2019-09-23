Армия и оружие
REGNUMКитайские СМИ обнаружили у С-500 способность сбивать метеориты
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» на сегодняшний день являются самым передовым противоракетным комплексом в российском арсенале и претендуют на звание лучших в мире. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sina.
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с чего всё началось
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500, по мнению китайского издания Sina, являются самыми передовыми в российском арсенале и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности.Life.ruвчера в 20:41
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Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
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Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
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В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
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Девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад Башкирии
Московский Комсомолец 20 сентября в 09:50
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
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В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод
В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
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Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
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Известия вчера в 22:30
Армия и оружие
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Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
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Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
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В Турции в субботу, 21 сентября, перевернулся автобус с россиянами. Как сообщает «Интерфакс», пострадали 14 российских туристов.
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Общество
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Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
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BFM.ru 21 сентября в 23:32
Автоспорт
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
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Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста»
Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.
Интерфакс 01:50
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Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Экономика
Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты
Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:46
Политика
Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей
Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
RT на русском 03:44
Гаджеты
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD
Несколько дней назад организация Consumer Technology Association (CTA) опубликовала определение телевизоров 8K Ultra HD и соответствующий логотип, который смогут использовать производители телевизоров.
iXBT.com 01:50
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК 21 сентября в 19:59
Экономика
Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2%, соответствующее поручение дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
РИА Новости 03:20
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Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 21 сентября в 12:31
Армия и оружие
Власти Нигера закупят вертолеты у России
Власти Нигера подпишут контракт на закупку вертолетов из России, об этом заявил глава МИД Нигера Калла Анкурао.
Политика Сегодня 03:42
Политика
Дональд Трамп назвал бессмысленными действия США на Украине
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МонаВиста 21 сентября в 10:16
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
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В Сети опубликован новый тизер фильма «Во все тяжкие»
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