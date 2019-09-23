Армия и оружие

REGNUMREGNUMКитайские СМИ обнаружили у С-500 способность сбивать метеориты

Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» на сегодняшний день являются самым передовым противоракетным комплексом в российском арсенале и претендуют на звание лучших в мире. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sina.
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с чего всё началось
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500, по мнению китайского издания Sina
, являются самыми передовыми в российском арсенале и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности.
Life.ruвчера в 20:41

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В Китае уверены в способности С-500 сбивать метеориты

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В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты

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Sina (Китай): новое поколение российских зенитных управляемых ракет в скором времени поступит на вооружение. Говорят, они могут сбивать метеориты (Sina.com)

ИноСМИвчера в 17:04
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:48, Вашингтон
Происшествия

Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
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Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии

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Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
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Девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад Башкирии

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Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
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В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
ТАСС 01:27
Общество

Росстат назвал средний возраст невест в России

Российская газета 03:25
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Кино

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

Известия вчера в 22:30
Армия и оружие

Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии

Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета вчера в 03:49
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
Происшествия

В ДТП с автобусом в Турции пострадали 14 россиян

В Турции в субботу, 21 сентября, перевернулся автобус с россиянами. Как сообщает «Интерфакс», пострадали 14 российских туристов.
Профиль 21 сентября в 13:11
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

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Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Автоспорт

Райкконен объяснил столкновение с Квятом

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Экономика

Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста»

Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.
Интерфакс 01:50
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Экономика

Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты

Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:46
Политика

Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей

Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
RT на русском 03:44
Гаджеты

Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD

Несколько дней назад организация Consumer Technology Association (CTA) опубликовала определение телевизоров 8K Ultra HD и соответствующий логотип, который смогут использовать производители телевизоров.
iXBT.com 01:50
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК 21 сентября в 19:59
Экономика

Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2%, соответствующее поручение дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
РИА Новости 03:20
Армия и оружие

Генерал США пожаловался на действия ВМФ России в Черном море

Газета.Ru 02:59
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Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели

Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
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Армия и оружие

Власти Нигера закупят вертолеты у России

Власти Нигера подпишут контракт на закупку вертолетов из России, об этом заявил глава МИД Нигера Калла Анкурао.
Политика Сегодня 03:42
Политика

Дональд Трамп назвал бессмысленными действия США на Украине

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов на Украине бессмысленны.
МонаВиста 21 сентября в 10:16
Кино

Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»

Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor вчера в 19:46
Кино

В Сети опубликован новый тизер фильма «Во все тяжкие»

NewInform 02:58
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