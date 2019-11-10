Политика
РИА НовостиКитайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
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с чего всё началось
По мнению автора статьи, в ответ Россия в течение пяти суток может ударить по пяти-восьми европейским столицам, что придаст конфликту глобальный масштаб.RT на русском18:58
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