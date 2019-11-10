с чего всё началось

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.

Гаджеты Составлен ТОП-10 самых мощных смартфонов на Android Бенчмарк Antutu представил ТОП-10 самых производительных смартфонов под управлением ОС Android.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Происшествия В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.

Общество Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".

Происшествия Устроивший поджог студии Kyoto Animation японец признал свою вину Житель Японии, который был арестован по подозрению в поджоге студии анимационной компании Kyoto Animation, признал вину в совершении преступления.

Здоровье Социолог объяснила болезни миллениалов России Дехтярь считает, что в России должна проводиться определённая работа с молодёжью для её социальной адаптации, сообщает URA.RU.

Происшествия Бывшего мэра Истры объявили в розыск после побега от следствия Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев, ранее задержанный по подозрению в совершении должностных преступлений, скрылся от следствия.

Политика МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.

Театры В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино» В Москве на фестивале любительских театров "Молодые - молодым" запретили показ спектакля "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".

Фигурное катание Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".

Технологии В Кургане построят цех по производству созданного в Сибири лекарства от язвы Фармакологическая компания Bright Way запустит в 2020 году в Кургане цех по производству уникального препарата против язвы желудка, разработанного учеными новосибирского Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ СО РАН).

Хоккей НХЛ. Гол и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас» "Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке обыграл "Вегас Голден Найтс" 5:2. Первую шайбу в этом матче забросил Евгений Кузнецов, которому ассистировал Дмитрий Орлов.

Кино Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».

Армия и оружие Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.

Энергетика Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Музыка Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.

Общество Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.