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В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
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По мнению автора статьи
, в ответ Россия в течение пяти суток может ударить по пяти-восьми европейским столицам, что придаст конфликту глобальный масштаб.
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