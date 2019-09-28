Армия и оружие
ИзвестияКитайское СМИ рассказало о российском «кошмаре авианосцев»
Китайские журналисты предположили, какое из российских вооружений имел в виду министр обороны России Сергей Шойгу, когда в одном из недавних интервью говорил о «кошмаре авианосцев». Как отмечает издание Sohu, речь может идти о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит».
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с чего всё началось
Издание выяснило, что успешный запуск такой ракеты-убийцы авианосцев совершила атомная подводная лодка (АПЛ) К-186 «Омск» Тихоокеанского флота ВМФ России.Московский Комсомолец13:24
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Дзюба заявил, что «Зенит» безобразно провёл матч с «Локомотивом»
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RT на русском 16:08
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В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
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Газета.Ru 10:36
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Экранизацию Uncharted может снять режиссёр «Бамблби»
Студия надеется, что он снимет многострадальную экранизацию Uncharted.
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Технологии
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Bimru.ru 12:54
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Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
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Шоу-бизнес
Анастасия Решетова покрасилась в блонд прямо перед родами
В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.
7Дней.ру вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
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Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
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iXBT.com 04:04
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О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
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Газета.Ru 09:26
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
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Цулыгин: «Северсталь» полностью перебегала и переборола «Салават»
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Чемпионат 14:02
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Математика упростила поиск золота
Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
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Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
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США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина
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Известия 15:58
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Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети
Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети от инсайдера по имени Ben Geskin из Риги.
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Политика
Украинских журналистов возмутило поведение пресс-секретаря Зеленского
Ранее в программе «Схема» на украинском ТВ рассказали, как пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос Владимиру Зеленскому.
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Армия и оружие
Два американских военных самолета провели разведку у Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
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У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport 05:40