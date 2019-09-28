с чего всё началось

Китайские журналисты предположили, какое из российских вооружений имел в виду министр обороны России Сергей Шойгу, когда в одном из недавних интервью говорил о «кошмаре авианосцев». Как отмечает издание Sohu, речь может идти о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит».

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Единоборства Хабиб Нурмагомедов: «Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдет в России» Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующий поединок с большой вероятностью состоится в России.

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Технологии Суверенный интернет включили на Урале Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.

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