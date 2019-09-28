с чего всё началось

На борту субмарины размещены 24 ракеты П-700 "Гранит". По словам специалистов, такое сочетание оружия еще во времена холодной войны считалось "кошмаром авианосца", сообщает News.ru.

Политика Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.

Энергетика «Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.

Футбол Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом» Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Происшествия Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Армия и оружие Сирия потребовала вывода войск США и Турции Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

Происшествия Воры в законе вывезут криминальную кассу из России Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Политика Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами Президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.

Футбол Гол Черышева помог «Валенсии» победить «Атлетик» Игрок сборной России Денис Черышев отличился на 27-й минуте встречи с передачи Феррана Торреса.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Общество Вода ушла из девяти домов и около 40 подворий в Комсомольске-на-Амуре Количество подтопленных домов в Комсомольске-на-Амуре сократилось за сутки до 309, от воды освобождаются и приусадебные участки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в четверг.

Музыка Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Политика Лавров осудил страны Запада за «узкую трактовку либерализма» «Ведущие западные страны пытаются воспрепятствовать формированию полицентричного мира, вернуть себе привилегированные позиции, навязать другим стандарты поведения, основанные на узкой западной трактовке либерализма», — заявил Лавров.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Армия и оружие Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.

Политика Госдеп спешно допрашивает фигурантов дела о почте Хиллари Клинтон Госдеп США усилил расследование скандала с электронной почтой экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщает Washington Post.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Общество В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина показала поклонникам эротический спектакль Оксаной Акиньшиной, актрисой из РФ, было опубликовано видео на страничке в «Инстаграме», на котором демонстрируется спектакль с элементами эротики.