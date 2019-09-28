Армия и оружие
Вести.RuКитайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
На борту субмарины размещены 24 ракеты П-700 "Гранит". По словам специалистов, такое сочетание оружия еще во времена холодной войны считалось "кошмаром авианосца", сообщает News.ru.
Читать в источнике
Оценить231
с чего всё началось
Издание выяснило, что успешный запуск такой ракеты-убийцы авианосцев совершила атомная подводная лодка (АПЛ) К-186 «Омск» Тихоокеанского флота ВМФ России.Московский Комсомолец13:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
Политика
Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии
Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 26 сентября в 21:42
Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Футбол
Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»
Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.
РБК 14:10
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости 11:54
Происшествия
Воры в законе вывезут криминальную кассу из России
Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.
URA.Ru 07:27
Гаджеты
Sony случайно рассекретила флагманский смартфон Xperia на базе топовой платформы Snapdragon 865
Компания Sony уже работает над своим следующим флагманским смартфоном Xperia .
iXBT.com 05:57
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Политика
Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами
Президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
Известия 17:55
Футбол
Гол Черышева помог «Валенсии» победить «Атлетик»
Игрок сборной России Денис Черышев отличился на 27-й минуте встречи с передачи Феррана Торреса.
Life.ru 09:12
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Общество
Вода ушла из девяти домов и около 40 подворий в Комсомольске-на-Амуре
Количество подтопленных домов в Комсомольске-на-Амуре сократилось за сутки до 309, от воды освобождаются и приусадебные участки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в четверг.
ТАСС 25 сентября в 22:02
Культура
В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья
Культуромания вчера в 14:49
Музыка
Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена
Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.
Lenta.ru 18:15
Армия и оружие
Хуситы объявили о взятии в плен тысяч саудовских военных
Телеканал 360° 18:33
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Российская газета 20:52
Космос
SpaceX заканчивает сборку нового прототипа звездолета
AstroNews.ru 05:58
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Политика
Лавров осудил страны Запада за «узкую трактовку либерализма»
«Ведущие западные страны пытаются воспрепятствовать формированию полицентричного мира, вернуть себе привилегированные позиции, навязать другим стандарты поведения, основанные на узкой западной трактовке либерализма», — заявил Лавров.
REGNUM вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM 19:25
Происшествия
На Кипре поймали следователя-насильника Сатлаева из СК
Московский Комсомолец 04:19
Политика
Госдеп спешно допрашивает фигурантов дела о почте Хиллари Клинтон
Госдеп США усилил расследование скандала с электронной почтой экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщает Washington Post.
Газета.Ru 19:26
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Общество
В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах
В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Профиль 26 сентября в 13:55
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам эротический спектакль
Оксаной Акиньшиной, актрисой из РФ, было опубликовано видео на страничке в «Инстаграме», на котором демонстрируется спектакль с элементами эротики.
Discover24 вчера в 04:19
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Гаджеты
Обновленная раскладушка Motorola RAZR выйдет до конца 2019 года
Motorola, которой заведует китайская компания Lenovo, планирует выпустить обновленную версию раскладного смартфона RAZR.
The GEEK 14:34