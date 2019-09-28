Армия и оружие

Вести.RuВести.RuКитайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
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с чего всё началось
Издание выяснило
, что успешный запуск такой ракеты-убийцы авианосцев совершила атомная подводная лодка (АПЛ) К-186 «Омск» Тихоокеанского флота ВМФ России.
Московский Комсомолецвчера в 13:24

Подробнее о событии

Китайские СМИ узнали о главном оружии России против авианосцев США

Московский Комсомолецвчера в 13:24

Китайские СМИ назвали главное оружие России против авианосцев США

РИА Новостивчера в 14:41

СМИ увидели в словах Шойгу о «кошмаре авианосца» крылатую ракету «Гранит»

РБКвчера в 14:11

Китайские СМИ назвали главное оружие России против авианосцев США

Известиявчера в 20:43

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

Вести.Ruвчера в 13:01

Китай рассказал про российский «кошмар» для авианосцев США

News.ruвчера в 08:56

В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США

Lenta.ruвчера в 07:58
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Наука

Ученые выяснили, что препятствует появлению рака

Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
Территория новостей вчера в 10:36
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика

Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.
Известия вчера в 23:19
Общество

Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Внук Снуп Дога умер, прожив всего 10 дней

Gazeta.SPb вчера в 17:37
Политика

Зеленский ценит вклад канцлера ФРГ в урегулирование на Украине

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - проводит слова главы украинской дипмиссии в Германии немецкое издание Der Spiegel.
Московский Комсомолец вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Армия и оружие

Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица

РИА Новости вчера в 20:23
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий 27 сентября в 05:58
Баскетбол

ЦСКА уступил «Енисею» в первом матче Единой лиги ВТБ

RT на русском вчера в 15:44
Музыка

The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль 27 сентября в 15:52
Космос

Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship

Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости вчера в 21:54
Игры

Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog в рамках специального мероприятия позволила журналистам провести три часа в The Last of Us Part II.
News.ru 27 сентября в 03:33
Космос

Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя

Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science вчера в 10:58
Экономика

Что ждет россиян в октябре 2019 года

С 1 октября россияне смогут подавать групповые гражданские иски.
Коммерсантъ 26 сентября в 07:50
Игры

Пользователям Steam разрешили ставить анимированные обложки для игр

Разработчики Steam выпустили обновление для тестового интерфейса библиотеки, в котором добавили опцию установки своей обложки для игр.
CyberSport.ru вчера в 06:43
Авто

Chevrolet Niva получила новую выгодную комплектацию

УАЗ патриот станет более заводным благодаря смартфону Вот и в случае с российско-американской "Нивой" новая версия SL означает Super Light – "сверхлегкая".
АвтоВести 27 сентября в 02:58
Футбол

«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45
Футбол

Футболист «Ростова» Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле. Первым же касанием

Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».
Sport24.ru вчера в 18:49
Финансы

До каких пределов может взлететь доллар и упасть евро

Рубль в сентябре торгуется подвижно, но в целом смотрится стабильным и устойчивым на фоне общемировой качки, перепадов настроений в нефти и ухудшения отношения инвесторов к риску.
Российская газета 26 сентября в 23:00
Армия и оружие

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM вчера в 19:25
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Здоровье

Ученые: Популярное средство от изжоги может вызывать рак

В Индии специалисты выразили требование надавить на производителей «Ранитидина», чтобы те провели проверку препарата, сообщает MedikForum.Ученые узнали, что в составе «Ранитидина» содержится компонент диметилнитрозамин, который, по мнению специалистов, может являться канцерогеном и стать причиной рака.
UfaTime.ru вчера в 14:16
Здоровье

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости вчера в 19:14
Музыка

Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru вчера в 09:00
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Театры

Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru вчера в 05:25
Политика

Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым

Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor вчера в 17:28
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 27 сентября в 11:35
Происшествия

В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом

Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru вчера в 20:28
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