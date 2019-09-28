Армия и оружие

Вести.RuВести.RuКитайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

На борту субмарины размещены 24 ракеты П-700 "Гранит". По словам специалистов, такое сочетание оружия еще во времена холодной войны считалось "кошмаром авианосца", сообщает News.ru.
Читать в источнике
Комментировать104
с чего всё началось
Издание выяснило
, что успешный запуск такой ракеты-убийцы авианосцев совершила атомная подводная лодка (АПЛ) К-186 «Омск» Тихоокеанского флота ВМФ России.
Московский Комсомолец13:24

Подробнее о событии

Китайские СМИ назвали главное оружие России против авианосцев США

РИА Новости14:41

Китай рассказал про российский «кошмар» для авианосцев США

News.ru08:56

Китайские СМИ узнали о главном оружии России против авианосцев США

Московский Комсомолец13:24

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

Вести.Ru13:01

СМИ увидели в словах Шойгу о «кошмаре авианосца» крылатую ракету «Гранит»

РБК14:11

В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США

Lenta.ru07:58

Китайские СМИ восхитились российским «Гранитом», перед которым бессильны авианосцы США

ПолитРоссия05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Культуромания 05:12
Футбол

Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»

ТАСС 11:21
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Политика

Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа

Палата представителей конгресса начинает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
РЕН ТВ 24 сентября в 17:15
Политика

В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну

Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт 06:29
Космос

Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету

Инфо24 вчера в 00:24
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Политика

Певец Олег Винник взбесил украинцев, отвечая на вопрос, чей Крым

Украинский популярный певец Олег Винник разозлил некоторых соотечественников, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, передает Российский Диалог.
Российский Диалог 13:55
Футбол

Гаттузо опроверг слухи о тренерской работе в России

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо опроверг слухи о работе в одном из российских клубов.
Sportbox.RU 14:26
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова

Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Экономика

Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани

Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 10:27
Общество

В МЧС назвали размер штрафа за курение на балконе

Как сообщили в МЧС, размер штрафа за курение на балконе составит 3000 рублей.
ДЕЛА.ru 26 сентября в 22:09
Авто

Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался в дилерские салоны

Новинка является удешевленным бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов ответил на слухи о своем романе с моделью

Позднее появились слухи, что у певца закрутился роман с 21-летней моделью, которые ему пришлось комментировать лично.
Дни24 05:22
Политика

Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции

Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Киберспорт

Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября

Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру 26 сентября в 13:38
Общество

Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу

Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.
ТАСС 25 сентября в 12:56
Футбол

Сергей Семак: «Отношусь к VAR положительно. Оба гола отменены по делу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигранном матче чемпионата России против «Локомотива» (0:1). По ходу встречи арбитр Михаил Вилков отменил голы Федора Смолова и Роберта Мака после консультации и просмотра видеоповтора.
Sportbox.RU 14:39
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат 09:26
Здоровье

Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита

Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum вчера в 07:26
Религия

Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Путешествия

Саудовская Аравия ввела туристические визы

За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК вчера в 08:25
Армия и оружие

База ВМФ России в Тартусе получила новые технические возможности

Открытие судоремонтного комплекса на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус расширяет её технические возможности и укрепляет позиции российского флота в Средиземном море, сообщает 26 сентября Интерфакс-АВН со ссылкой на заместителя командира оперативного командования ВМФ в дальней морской зоне Евгения Гущина.
REGNUM 26 сентября в 12:45
Хоккей

Цулыгин: «Северсталь» полностью перебегала и переборола «Салават»

На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы.
Чемпионат 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное