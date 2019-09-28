Армия и оружие

Вести.RuВести.RuКитайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

На борту субмарины размещены 24 ракеты П-700 "Гранит". По словам специалистов, такое сочетание оружия еще во времена холодной войны считалось "кошмаром авианосца", сообщает News.ru.
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с чего всё началось
Издание выяснило
, что успешный запуск такой ракеты-убийцы авианосцев совершила атомная подводная лодка (АПЛ) К-186 «Омск» Тихоокеанского флота ВМФ России.
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Сирия потребовала вывода войск США и Турции

Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
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Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
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В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
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Армия и оружие

Хуситы объявили о взятии в плен тысяч саудовских военных

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МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете

МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:20
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в США

По меньшей мере пятеро получили ранения в субботу, 28 сентября, в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).
Известия 17:04
Политика

Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского

Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.
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Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции

Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
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Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался в дилерские салоны

Новинка является удешевленным бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 23:09
Кино

Назван лучший фильм фестиваля в Сан-Себастьяне

Бразильский фильм «Усмиренный» режиссера Пэкстона Уинтерса выиграл главный приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне — «Золотую раковину».
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Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
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В Сирии начнет работу новая судоремонтная мастерская

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Волейбол

Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
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Технологии

Смартфоны Huawei могут получить сервисы «Яндекса»

Из-за американских санкций компания Huawei больше не может использовать сервисы Google в своих смартфонах.
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Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
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Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье на филиппинском острове Минданао, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 22:32
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Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

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США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
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Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

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В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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