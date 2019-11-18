Политика

РИА НовостиРИА НовостиКитайские СМИ рассказали о слабых местах России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
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с чего всё началось
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu
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В Китае назвали четыре слабых места России

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Слабым местом России назвали ее жителей

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В Китае назвали слабые места России

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Sohu (Китай): четыре слабых места России (Sohu)

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Футбол

Сербия — Украина 2:2

Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.
Спорт уик-энд вчера в 18:54
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru 15:00
Общество

Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее

Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
VSE42.RU 21:54
Политика

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
РИА Новости 13:35
Футбол

Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии

Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
Телеканал 360° вчера в 16:18
Футбол

Семин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.
Нева Спорт 15:24
Экономика

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК 21:45
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Шоу-бизнес

На совместном фото с Гузеевой Пугачева выглядит намного моложе

На совместном фото с Гузеевой Пугачева выглядит намного моложе Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, Алла Борисовна умудрилась затмить свою более молодую коллегу.
Экспресс газета 15 ноября в 11:30
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Политика

Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном

Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
News.ru 17:00
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда 18:50
Происшествия

Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек

Российская газета 10:31
Интернет

Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру

Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Профиль вчера в 15:21
Политика

США поддержали протесты в Иране

США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
РИА Новости 15:31
Экономика

Граждане потратились на врачей и капремонт

Увеличение доли жилищных услуг, вероятно, полностью объясняется введением платежа за капремонт — их доля росла параллельно с запуском соответствующих фондов и постепенным ростом платежной дисциплины.
Коммерсантъ 17:47
Общество

Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза

Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза.
Коммерсантъ 21:36
Происшествия

Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье

Суд постановил арестовать водителя грузового автомобиля, участвовавшего в ДТП в Агинском районе Забайкальского края, в результате которого погибли семь человек.
RT на русском 09:19
Происшествия

В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции

В Екатеринбурге от менингококковой инфекции скончался ребёнок, которому был 1 год и 10 месяцев.
REGNUM 07:14
Происшествия

Активисты сообщили о задержании 70 человек на турнире по единоборствам

РБК 12:54
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru 18:02
Общество

«Интерфакс» узнал о нескором возобновлении рейсов на курорты Египта

Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как египетские аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности.
РБК 15:29
Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Армия и оружие

США пытаются сорвать переговоры Дамаска с курдами из YPG, заявил Асад

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Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона

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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

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Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
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