с чего всё началось

Япония является настоящей ядерной державой. Об этом пишет китайское издание Sohu. В публикации отмечается, что соседним с ней странам, в том числе России, нужно проявлять бдительность.

В Китае рассказали о «затаившейся» ядерной державе

Общество Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.

Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.

Культура Голодец открыла в Кремле посвящённую Петру I выставку Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина подчеркнула, что с помощью выставки сотрудники музея хотели показать несколько иной образ царя: "Это не политик и воин, это собиратель и покровитель искусств".

Политика России предрекли военную базу в Индийском океане Приобретение собственной военно-морской базы в Индийском океане, вероятно, является приоритетной задачей для России, пишет в The Indian Express главный редактор журнала по иностранным делам и директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Раджа Мохан.

Спорт Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Происшествия В ДТП под Красноярском погибли пять человек В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.

Футбол Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса» Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".

Политика Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы.