Армия и оружие
Газета.RuВ Китае рассказали о «затаившейся» ядерной державе
Япония является настоящей ядерной державой. Об этом пишет китайское издание Sohu. В публикации отмечается, что соседним с ней странам, в том числе России, нужно проявлять бдительность.
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Общество
Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря
По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Авто
Первые российские электрокары получили бюджетный ценник
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Происшествия
Водитель в Башкирии сбил на дороге пять детей
Житель Нефтекамска (Башкирия) сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге.
Культура
Голодец открыла в Кремле посвящённую Петру I выставку
Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина подчеркнула, что с помощью выставки сотрудники музея хотели показать несколько иной образ царя: "Это не политик и воин, это собиратель и покровитель искусств".
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
России предрекли военную базу в Индийском океане
Приобретение собственной военно-морской базы в Индийском океане, вероятно, является приоритетной задачей для России, пишет в The Indian Express главный редактор журнала по иностранным делам и директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Раджа Мохан.
Кино
В Тверской области состоялся премьерный показ фильма «Ржев»
Накануне, 27 ноября, состоялся специальный показ фильма о Великой Отечественной войне «Ржев», который смогли первыми посмотреть ветераны и местные жители.
Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек
На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главка МЧС.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
Полиция: При нападении в Гааге пострадали несовершеннолетние
Все пострадавшие в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт в Гааге являются несовершеннолетними.
Армия и оружие
Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поделилась редким фото с особенной сестрой
С днем рождения, моя особенная во всех отношениях сестра Оксана🎂💫❤ Спасибо тебе за все! — написала Наталья Водянова.
Происшествия
В ДТП под Красноярском погибли пять человек
В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
Космос
NASA официально обнаружило водяной пар в Европе
27.11.19 Существование воды на Европе, луне Юпитера, официально подтверждено НАСА.
Биатлон
Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября
Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Политика
В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России
Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года, закачивая с тех пор в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете
Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Политика
Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении
На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
Общество
Более 350 тыс. человек пострадали от нападения животных в 2019 году
Как пояснили специалисты, ежегодно в России число пострадавших в результате нападения животных составляет порядка 380-450 тыс. человек.