Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Китае рассказали о «затаившейся» ядерной державе

Япония является настоящей ядерной державой. Об этом пишет китайское издание Sohu. В публикации отмечается, что соседним с ней странам, в том числе России, нужно проявлять бдительность.
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с чего всё началось
Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил
 китайский интернет-портал Sohu.
РБК00:54

Подробнее о событии

Японию в китайской прессе нарекли «затаившейся ядерной державой»

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Китайское СМИ назвало Японию затаившейся ядерной державой

Говорит Москва00:54
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Приобретение собственной военно-морской базы в Индийском океане, вероятно, является приоритетной задачей для России, пишет в The Indian Express главный редактор журнала по иностранным делам и директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Раджа Мохан.
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Армия и оружие

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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

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27.11.19 Существование воды на Европе, луне Юпитера, официально подтверждено НАСА.
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Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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Общество

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