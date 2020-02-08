Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян.

с чего всё началось

Китайские авиакомпании начали сокращать российских пилотов. Об этом сообщают китайские СМИ. Так, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более сотни российских пилотов гражданской авиации.

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