Общество
REGNUMКитайские авиакомпании начали увольнять пилотов из России
Китайские авиакомпании начали сокращать российских пилотов. Об этом сообщают китайские СМИ. Так, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более сотни российских пилотов гражданской авиации.
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с чего всё началось
Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян.ТАСС02:31
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