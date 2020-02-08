Общество

REGNUMREGNUMКитайские авиакомпании начали увольнять пилотов из России

Китайские авиакомпании начали сокращать российских пилотов. Об этом сообщают китайские СМИ. Так, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более сотни российских пилотов гражданской авиации.
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с чего всё началось

Источник: китайские компании сокращают количество российских пилотов

Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян.
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СМИ: китайские авиакомпании поувольняют иностранных пилотов. Среди них более 100 россиян

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