Общество

ИзвестияИзвестияКитайские авиакомпании начали увольнять пилотов из России

Китайские авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в рамках сокращения летных экипажей готовятся уводить более 100 российских пилотов, сообщило 8 февраля агентство ТАСС со ссылкой на источники. Отмечается, что 100 пилотов из РФ сократит Hainan Airlines, China Southern Airlines — 10.
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с чего всё началось

Источник: китайские компании сокращают количество российских пилотов

Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян.
ТАСС02:31

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Китайские авиакомпании начали увольнять пилотов из России

Известия19:55

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Коммерсантъ06:48

Источник: китайские компании сокращают количество российских пилотов

ТАСС02:31

Китайские авиакомпании стали массово увольнять иностранных пилотов

РБК05:37

СМИ: китайские авиакомпании поувольняют иностранных пилотов. Среди них более 100 россиян

Телеканал 360°04:51

Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний

Lenta.ru03:03

Китайские авиакомпании начали увольнять российских пилотов

Российская газета06:04
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