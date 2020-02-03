Экономика

RZN.infoRZN.infoКитайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса

Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса. В понедельник, 3 февраля, первые после новогодних каникул торги открылись обвалом более чем на восемь процентов, передает РИА Новости. Последние торги перед китайским Новым годом проводили 23 января.
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Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

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Китайские биржевые индексы упали на 8% на фоне коронавируса

Коммерсантъвчера в 23:21

Китайские биржи открылись обвалом

Известиявчера в 23:10

«Шок будет беспрецедентным»: эксперты о влиянии коронавируса на рынок КНР

РБК03:53

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русскомвчера в 21:08

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:58

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новостивчера в 20:52
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Компания Toyota анонсировала запуск функции подавления ускорения

Goroday.ru 10:39
Общество

Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Российская газета 03:12
Авто

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Общество

16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

РБК 10:01
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На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

РБК 16:17
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В Краснодаре из СИЗО выпустили пластического хирурга Алену Верди

Российская газета 11:11
Общество

В Германии число заразившихся новым коронавирусом достигло 10

Число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Германии достигло 10 человек.
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Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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