Экономика
RZN.infoКитайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса
Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса. В понедельник, 3 февраля, первые после новогодних каникул торги открылись обвалом более чем на восемь процентов, передает РИА Новости. Последние торги перед китайским Новым годом проводили 23 января.
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Общество
Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Фигурное катание
Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу
Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Происшествия
В Краснодаре из СИЗО выпустили пластического хирурга Алену Верди
Общество
В Германии число заразившихся новым коронавирусом достигло 10
Число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Германии достигло 10 человек.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Общество
Московский «Садовод» ввел карантин для сотрудников из Китая
Московский рынок "Садовод" установил двухнедельный карантин для сотрудников, возвращающихся из Китая после новогодних каникул.
Общество
«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Футбол
Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева
Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Хоккей
Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
Политика
Ветеранам Великой Отечественной выдадут бесплатные сотовые телефоны
Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон.
Общество
Домохозяйкам в России предложили платить пособие
Законопроект, который предполагает выплату пособия для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу России.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Общество
В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации
По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.