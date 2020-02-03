Общество
Вести.RuКитайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество
«Коммерсантъ»: МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии перехватили израильскую противоракету
Российские системы С-400 успешно «перехватили» инновационную израильскую противоракету.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
Происшествия
Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска
Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Политика
В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами
Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Политика
Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Общество
Вступили новые правила получения шенгенской визы
Новые правила получения «шенгена» вступили в силу со 2 февраля.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Общество
Школы на Дальнем Востоке эвакуировали из-за сообщений об угрозах
Школы на Дальнем Востоке эвакуировали из-за поступивших сообщений об угрозах в здании.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Игры
CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077
Джон Мамайс из CD Projekt RED заявил, что создатели Cyberpunk 2077 решили отказаться от разработки VR-версии игры.
Футбол
Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ
В матче 21-го тура чемпионата Голландии Аякс обыграл ПСВ со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 35-й минуте забил Квинси Промес.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Политика
Президент Эстонии высказалась против пересмотра границ с Россией
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась в пользу отказа от пересмотра границ между её страной и Россией.
Общество
Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 350 человек
В провинции Хубэй отмечается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи со вспышкой коронавируса, на данный регион приходится основная часть случаев заболевания — при том, что во всем Китае болеют менее 15 тысяч человек, сообщает Reuters.
Общество
Число зараженных новым коронавирусом в США увеличилось
Количество зараженных новым коронавирусом в США выросло до 11 человек, сообщили в системе здравоохранения Калифорнии.
Политика
В России поправят Конституцию и запретят снюс
2. Продажу снюсов решили полностью запретить Соответствующий законопроект Государственная Дума рассмотрит во втором чтении в начале февраля.