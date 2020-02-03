Общество

Вести.RuВести.RuКитайские биржи открылись обвалом

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Торги на биржах Китая открылись с понижением на 8% на фоне коронавируса

РБК22:07

С обвала стартовали первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая

Эхо Москвы21:03

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русском21:08

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Lenta.ru21:04

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАСС21:58

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня начались с падения более чем на 8%

Московский Комсомолец20:56

Биржи Китая открылись обвалом

РИА Новости20:52
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