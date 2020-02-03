Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".

Шоу-бизнес Милла Йовович родила третью дочь В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.

Политика Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.

Общество Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Происшествия Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.

Футбол Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ В матче 21-го тура чемпионата Голландии Аякс обыграл ПСВ со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 35-й минуте забил Квинси Промес.

Шоу-бизнес Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.

Общество Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 350 человек В провинции Хубэй отмечается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи со вспышкой коронавируса, на данный регион приходится основная часть случаев заболевания — при том, что во всем Китае болеют менее 15 тысяч человек, сообщает Reuters.