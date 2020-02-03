Экономика
RT на русскомКитайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
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Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.
Происшествия
В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Здоровье
Китаянка, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни
Происшествия
Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его
Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, сообщает в воскресенье региональное отделение Союза журналистов России.
Наука
Учёный рассказал, стоит ли бояться магнитных бурь
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
Политика
Савченко: Зеленский «идет не тем путем»
Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем".
Общество
Посольство России приступило к спискам россиян на эвакуацию из Хубэя
Посольство России в Китае приступило к формированию списка тех, кто намерен в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
Общество
На пляж в Нидерландах выбросило доисторические артефакты
В журнале Science опубликована статья о нидерландке Вилли Ван Вингерден, показавшей ученым свою коллекцию древних артефактов.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
Общество
В России захотели ужесточить наказание за шум ночью
Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Общество
Более 70% россиян захотели сменить профессию
Почти три четверти опрошенных россиян (72%) хотят сменить профессию.
Игры
На Reddit показали неиспользованные концепты Тварей из Death Stranding
Авто
АвтоВАЗ собрал тестовую партию обновленной модели Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» собрала тестовую партию новой версии модели Lada Largus.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
Происшествия
Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы
Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
Происшествия
В Барнауле студент спас женщину, которой перерезали горло
В Барнауле вечером 2 февраля студент-медик спас жизнь женщине, которой перерезали горло, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Космос
Американский зонд выдержал рекордное сближение с Солнцем
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Гаджеты
Дефекты смартфона Motorola Razr с гибким экраном показали на фото
Пользователи Сети заметили дефекты в конструкции нового смартфона-«раскладушки» Motorola Razr с гибким экраном еще до официального старта продаж.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.