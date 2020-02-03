Экономика

RT на русскомRT на русскомКитайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

Китайские биржи открылись обвалом

Известиявчера в 23:10

Торги на биржах Китая открылись с понижением на 8% на фоне коронавируса

РБКвчера в 22:07

С обвала стартовали первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая

Эхо Москвывчера в 21:03

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русскомвчера в 21:08

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:04

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАССвчера в 21:58

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новостивчера в 20:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:13, Ашберн
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Российская газета вчера в 10:36
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 01 февраля в 08:16
Здоровье

Китаянка, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни

ГЛАС.RU 31 января в 01:03
Происшествия

Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его

Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, сообщает в воскресенье региональное отделение Союза журналистов России.
Интерфакс вчера в 09:52
Наука

Учёный рассказал, стоит ли бояться магнитных бурь

Life.ru вчера в 23:51
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Политика

Савченко: Зеленский «идет не тем путем»

Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем".
Газета.Ru вчера в 22:13
Общество

Посольство России приступило к спискам россиян на эвакуацию из Хубэя

Посольство России в Китае приступило к формированию списка тех, кто намерен в срочном порядке покинуть территорию китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01 февраля в 03:59
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Общество

На пляж в Нидерландах выбросило доисторические артефакты

В журнале Science опубликована статья о нидерландке Вилли Ван Вингерден, показавшей ученым свою коллекцию древних артефактов.
Дилетант 01 февраля в 06:14
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
РИА Новости вчера в 22:18
Транспорт

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 14:10
Общество

В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ вчера в 10:51
Общество

Более 70% россиян захотели сменить профессию

Почти три четверти опрошенных россиян (72%) хотят сменить профессию.
Известия вчера в 12:00
Игры

На Reddit показали неиспользованные концепты Тварей из Death Stranding

Игромания.ру вчера в 13:59
Авто

АвтоВАЗ собрал тестовую партию обновленной модели Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» собрала тестовую партию новой версии модели Lada Largus.
Дни24 01 февраля в 08:19
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы

Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
IrkutskMedia вчера в 23:32
Происшествия

В Барнауле студент спас женщину, которой перерезали горло

В Барнауле вечером 2 февраля студент-медик спас жизнь женщине, которой перерезали горло, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Алтапресс вчера в 20:06
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Пятый канал вчера в 03:59
Космос

Американский зонд выдержал рекордное сближение с Солнцем

Красная весна вчера в 05:50
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Гаджеты

Дефекты смартфона Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Пользователи Сети заметили дефекты в конструкции нового смартфона-«раскладушки» Motorola Razr с гибким экраном еще до официального старта продаж.
iReactor вчера в 14:56
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 01 февраля в 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное