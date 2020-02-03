Общество
Вести.RuКитайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.РИА Новости20:52
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