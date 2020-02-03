Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

с чего всё началось

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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