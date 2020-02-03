Общество

Вести.RuВести.RuКитайские биржи открылись обвалом

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Китайские биржи обвалились на фоне вспышки эпидемии коронавируса

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости20:52

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Торги на биржах Китая открылись с понижением на 8% на фоне коронавируса

РБК22:07

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАСС21:58

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки эпидемии коронавируса

РИА Новости20:52

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Lenta.ru21:04

С обвала стартовали первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая

Эхо Москвы21:03

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня начались с падения более чем на 8%

Московский Комсомолец20:56

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русском21:08
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Происшествия

Здание, кровля которого обрушилась в Новосибирске, принадлежало СО РАН

ТАСС вчера в 22:11
Общество

Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Газета.Ru 01:20
Происшествия

Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Газета.Ru 18:57
Энергетика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ 21:40
Общество

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Вести.Ru 19:42
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

РБК вчера в 06:23
Происшествия

Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска

РБК 21:55
Общество

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
RT на русском 20:50
Авто

Самые дешевые автомобили в России нашли в Омске

Автоновости дня 31 января в 00:29
Кино

Фильм «Холоп» стал третьим по кассовым сборам в России и СНГ

Мойка78 15:21
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Космос

Телескоп Spitzer официально завершил свою работу

ТАСС 31 января в 05:22
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости 17:09
Религия

В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви

Ореанда-Новости 15:19
Происшествия

В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих

Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек.
РБК 13:35
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила мать в нападении

Единственная дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что мать над ней издевалась.
Газета.Ru 21:07
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Дубль Мирзова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

Встреча прошла в Дохе (Катар) на стадионе Аспир-Центр и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, в составе которого дублем отметился Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты).
Советский спорт вчера в 12:46
Шоу-бизнес

35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью

Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.
Woman.ru 04:19
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
Рамблер 06:42
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Артемий Панарин раскритиковал «Аэрофлот» за жестокое обращение с животными

74.ru 22:08
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Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 18:51
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В Якутии на директора музея возбуждено уголовное дело

В настоящее время по уголовному уделу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры Усть-Алданского района.
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Технологии

Продажи Sony PlayStation 5 начнутся намного раньше ожидаемого, но предвидится дефицит

Компания должна провести более подробный анонс PlayStation 5 на мероприятии под названием PlayStation Meeting, которое состоится 15 февраля.
iXBT.com 31 января в 19:45
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Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

РБК 10:55
Общество

Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров

Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем.
Lenta.ru 21:05
Армия и оружие

США намереваются упрочить контроль над нефтяными богатствами Сирии

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Флагманский Honor V20 подешевел почти вдвое

Как сообщает ToDay News Ufa, Honor опять понижает цены на свой смартфон Honor V20.
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«Каролина» обыграла «Ванкувер», Свечников забил и не реализовал буллит

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Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
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