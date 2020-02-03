Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКитайские биржи открылись обвалом

В последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января – перед китайским новым годом, за время этих каникул число зараженных выросло в 30 раз, а число скончавшихся – в 20.
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с чего всё началось

Китайские биржи открылись обвалом

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости20:52

Подробнее о событии

С обвала стартовали первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая

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РБК22:07

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня начались с падения более чем на 8%

Московский Комсомолец20:56

Китайские биржи открылись обвалом

РИА Новости20:52
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Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 18:51
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Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
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REGNUM 17:20
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У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса

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РБК 21:55
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости 19:13
Происшествия

За лондонским террористом в момент преступления велась слежка

Спецслужбы вели наблюдение за террористом, который в минувшее воскресенье порезал людей на юге Лондона.
Российская газета 19:17
Политика

Президент Эстонии высказалась против пересмотра границ с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась в пользу отказа от пересмотра границ между её страной и Россией.
RT на русском 12:41
Общество

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Вести.Ru 19:42
Экономика

Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
РБК 17:00
Общество

Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

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Технологии

Продажи Sony PlayStation 5 начнутся намного раньше ожидаемого, но предвидится дефицит

Компания должна провести более подробный анонс PlayStation 5 на мероприятии под названием PlayStation Meeting, которое состоится 15 февраля.
iXBT.com 31 января в 19:45
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия 15:36
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru 21:25
Происшествия

Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Газета.Ru 18:57
Общество

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
RT на русском 20:50
Общество

Правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Правительство России включило коронавирус в перечень опасных заболеваний. Об этом говорится на сайте кабмина.
Москва 24 07:17
Экономика

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.
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Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

Мальчики, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, устроены в школу и детский сад.
Российская газета 22:08
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В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Драма «1917» стала лучшим фильмом по версии BAFTA

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Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России

Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.
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Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из зала суда осуждённого

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Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
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Ирина Безрукова опубликовала фото в купальнике

Актриса редко делится подобными снимками. Впрочем, недавно она порадовала поклонников фотографией со своего отдыха на Бали.
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