Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

с чего всё началось

В последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января – перед китайским новым годом, за время этих каникул число зараженных выросло в 30 раз, а число скончавшихся – в 20.

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