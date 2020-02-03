Экономика
РИА НовостиКитайские биржи открылись обвалом
В последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января – перед китайским новым годом, за время этих каникул число зараженных выросло в 30 раз, а число скончавшихся – в 20.
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с чего всё началось
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.РИА Новости20:52
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