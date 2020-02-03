Экономика

RT на русскомRT на русскомКитайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая — первые после новогодних каникул — открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
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Торги на биржах Китая открылись с понижением на 8% на фоне коронавируса

РБК22:07

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

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Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русском21:08

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С обвала стартовали первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая

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Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

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Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
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