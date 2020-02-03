Экономика

РБКРБКТорги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением. К 06:45 мск индекс шанхайской Shanghai Composite упал на 8,13% — до 2.734,66 пункта, тогда как у SZSE Component в Шэньчжэне значение снизилось на 8,40% — до 9.784,56 пункта, следует из данных Investing.com.
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«Шок будет беспрецедентным»: эксперты о влиянии коронавируса на рынок КНР

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В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
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В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

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В Гонконге сотни медработников вышли на забастовку с требованием к властям закрыть границу с Китаем, чтобы предотвратить в мегаполисе вспышку коронавируса.
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Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
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Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
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МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

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Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
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Певица МакSим попала в больницу

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Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
РБК вчера в 21:55
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Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

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Савченко: Зеленский идет не тем путем

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МИД Польши объявил о своей победе в «историческом споре» с Россией

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
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В России могут увеличиться штрафы за нарушение ПДД

Ведомство предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20 − 40 км / ч с 500 руб. до 3 тыс. руб. Причем превышение скорости на 40 − 60 км / ч будет грозить штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо 1 − 1,5 тыс. руб. Кроме того, повторное превышение скорости на 40 − 60 км / ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.
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Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
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Гендиректор «Спартака» Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в стан «красно-белых».
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АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков

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В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
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Милла Йовович в третий раз стала мамой

Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
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Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
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