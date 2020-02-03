Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением. К 06:45 мск индекс шанхайской Shanghai Composite упал на 8,13% — до 2.734,66 пункта, тогда как у SZSE Component в Шэньчжэне значение снизилось на 8,40% — до 9.784,56 пункта, следует из данных Investing.com.

Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Общество В России могут ужесточить наказание для шумных соседей В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

Здоровье В Гонконге медработники потребовали закрыть границу с Китаем В Гонконге сотни медработников вышли на забастовку с требованием к властям закрыть границу с Китаем, чтобы предотвратить в мегаполисе вспышку коронавируса.

Авто В России появится новый электромобиль JAC iEV7S Электромобиль JAC iEV7S оснащается 116-сильным электромотором и литиевыми аккумуляторами емкостью 40 кВт*ч с полностью автономным запасом хода до 300 км. С места до 50 км/ч он разгоняется за 4 секунды, а до 100 км/ч – за 12 секунд.

Политика Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.

Хоккей Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».

Наука Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.

Общество Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.

Общество РЖД приостановили сообщение с КНДР Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Шоу-бизнес Певица МакSим попала в больницу Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.

Общество В России могут увеличиться штрафы за нарушение ПДД Ведомство предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20 − 40 км / ч с 500 руб. до 3 тыс. руб. Причем превышение скорости на 40 − 60 км / ч будет грозить штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо 1 − 1,5 тыс. руб. Кроме того, повторное превышение скорости на 40 − 60 км / ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.

Экономика АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики смогут подать заявку о страховом возмещении и получить выплаты онлайн, об этом говорится в сообщении агентства.