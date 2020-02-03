Экономика
РБКТорги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса
Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением. К 06:45 мск индекс шанхайской Shanghai Composite упал на 8,13% — до 2.734,66 пункта, тогда как у SZSE Component в Шэньчжэне значение снизилось на 8,40% — до 9.784,56 пункта, следует из данных Investing.com.
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Футбол
Александр Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»
Армия и оружие
Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела
В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500
В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Здоровье
В Гонконге медработники потребовали закрыть границу с Китаем
В Гонконге сотни медработников вышли на забастовку с требованием к властям закрыть границу с Китаем, чтобы предотвратить в мегаполисе вспышку коронавируса.
Авто
В России появится новый электромобиль JAC iEV7S
Электромобиль JAC iEV7S оснащается 116-сильным электромотором и литиевыми аккумуляторами емкостью 40 кВт*ч с полностью автономным запасом хода до 300 км. С места до 50 км/ч он разгоняется за 4 секунды, а до 100 км/ч – за 12 секунд.
Политика
Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Общество
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Общество
РЖД приостановили сообщение с КНДР
Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
Происшествия
Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска
Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Политика
Савченко: Зеленский идет не тем путем
Политика
МИД Польши объявил о своей победе в «историческом споре» с Россией
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Польша выиграла "исторический спор с Россией", а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
Общество
В России могут увеличиться штрафы за нарушение ПДД
Ведомство предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20 − 40 км / ч с 500 руб. до 3 тыс. руб. Причем превышение скорости на 40 − 60 км / ч будет грозить штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо 1 − 1,5 тыс. руб. Кроме того, повторное превышение скорости на 40 − 60 км / ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Футбол
Гендиректор «Спартака» Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в стан «красно-белых».
Экономика
АСВ запустило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики смогут подать заявку о страховом возмещении и получить выплаты онлайн, об этом говорится в сообщении агентства.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Милла Йовович в третий раз стала мамой
Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
Общество
Депутат Рады объяснил свой совет пенсионерке продать собаку ради ЖКХ
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером проката в России
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.