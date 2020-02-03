Экономика
RT на русскомКитайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая — первые после новогодних каникул — открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
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Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня начались с падения более чем на 8%
Московский Комсомолецвчера в 20:56
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Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Общество
Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020
2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Шоу-бизнес
Милла Йовович стала матерью в третий раз
Американская актриса Милла Йовович несколько часов назад родила. В семье знаменитости появилась еще одна девочка.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Армия и оружие
113 убитых и раненых: у ВСУ серьёзные потери на Донбассе — сводка
Потери спецназа и разведки Согласно информации из доклада командующего оккупационными силами о потерях ВСУ в зоне «ООС» за январь, только потери разведывательных подразделений составили пятнадцать боевиков, из них трое погибшими и двенадцать ранеными.
Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар Хоккеист представил новую возлюбленную своим друзьям.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Происшествия
В Барнауле студент спас женщину, которой перерезали горло
В Барнауле вечером 2 февраля студент-медик спас жизнь женщине, которой перерезали горло, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Происшествия
Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске
Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Авто
В Уфе на торги выставили партию арестованных автомобилей
В марте в Уфе пройдёт очередной аукцион по продаже имущества должников.
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Саакашвили заявил, что жизнь на Украине хуже, чем во времена СССР
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире местного телеканала заявил, что жизнь в современной Украине хуже, чем была во времена Советского Союза.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
Политика
Савченко: Зеленский «идет не тем путем»
Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем".
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Здоровье
В аптеках Читы за неделю продан трехгодичный запас медицинских масок
Запас медицинских масок за три года продали в аптечных сетях Читы всего за неделю, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
Футбол
Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн раскрыл секрет приглашения форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV.
Армия и оружие
Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая
Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
Армия и оружие
Сирийская армия наткнулась на сеть горных туннелей боевиков
Горные туннели, сооруженные террористами, обнаружила Сирийская арабская армия (САА) в районе Алеппо, 1 февраля сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Общество
В России захотели ужесточить наказание за шум ночью
Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом вне Китая достигло 148
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, за пределами Китая достигло 148, сообщает китайский государственный телеканал CGTN.
Космос
Астрономами раскрыта тайна марсианского полюса
На южном полюсе Марса формируется лед. Ученым из Калифорнии удалось разгадать тайну этого явления.