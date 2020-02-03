Экономика

RT на русскомRT на русскомКитайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая — первые после новогодних каникул — открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
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Торги на биржах Китая открылись с понижением на 8% на фоне коронавируса

РБКвчера в 22:07

С обвала стартовали первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая

Эхо Москвывчера в 21:03

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русскомвчера в 21:08

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:04

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАССвчера в 21:58

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня начались с падения более чем на 8%

Московский Комсомолецвчера в 20:56

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новостивчера в 20:52
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Общество

Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020

2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Woman.ru вчера в 13:50
Шоу-бизнес

Милла Йовович стала матерью в третий раз

Американская актриса Милла Йовович несколько часов назад родила. В семье знаменитости появилась еще одна девочка.
VSE42.RU вчера в 21:35
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Армия и оружие

113 убитых и раненых: у ВСУ серьёзные потери на Донбассе — сводка

Потери спецназа и разведки Согласно информации из доклада командующего оккупационными силами о потерях ВСУ в зоне «ООС» за январь, только потери разведывательных подразделений составили пятнадцать боевиков, из них трое погибшими и двенадцать ранеными.
Rusvesna.su 01 февраля в 08:32
Шоу-бизнес

Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар

Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар Хоккеист представил новую возлюбленную своим друзьям.
Экспресс газета 01 февраля в 04:38
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Происшествия

В Барнауле студент спас женщину, которой перерезали горло

В Барнауле вечером 2 февраля студент-медик спас жизнь женщине, которой перерезали горло, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Алтапресс вчера в 20:06
Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
Авто

В Уфе на торги выставили партию арестованных автомобилей

В марте в Уфе пройдёт очередной аукцион по продаже имущества должников.
UfacityNews.ru вчера в 21:22
Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.
РИА Новости 01 февраля в 02:13
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ вчера в 10:51
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 01 февраля в 08:16
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Политика

Саакашвили заявил, что жизнь на Украине хуже, чем во времена СССР

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире местного телеканала заявил, что жизнь в современной Украине хуже, чем была во времена Советского Союза.
ФАН вчера в 22:14
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:40
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Политика

Савченко: Зеленский «идет не тем путем»

Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем".
Газета.Ru вчера в 22:13
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
RT на русском 01 февраля в 15:54
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Здоровье

В аптеках Читы за неделю продан трехгодичный запас медицинских масок

Запас медицинских масок за три года продали в аптечных сетях Читы всего за неделю, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
РИА Новости вчера в 20:03
Футбол

Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн раскрыл секрет приглашения форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

Российская газета вчера в 22:08
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 18:51
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV.
РИА Новости вчера в 05:35
Армия и оружие

Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая

Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
ТАСС вчера в 16:02
Армия и оружие

Сирийская армия наткнулась на сеть горных туннелей боевиков

Горные туннели, сооруженные террористами, обнаружила Сирийская арабская армия (САА) в районе Алеппо, 1 февраля сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 01 февраля в 03:09
Общество

В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 23:26
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом вне Китая достигло 148

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, за пределами Китая достигло 148, сообщает китайский государственный телеканал CGTN.
РИА Новости вчера в 20:20
Космос

Астрономами раскрыта тайна марсианского полюса

На южном полюсе Марса формируется лед. Ученым из Калифорнии удалось разгадать тайну этого явления.
ToDay News Ufa вчера в 13:41
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