Экономика

RT на русскомRT на русскомКитайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
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Коронавирус спровоцировал обвал на китайских биржах

Вести.Ru01:10

Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

РБК00:39

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:04

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАССвчера в 21:58

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русскомвчера в 21:08

Китайские биржи открылись обвалом

Известиявчера в 23:10

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новостивчера в 20:52
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Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество

Северная Корея прекратила железнодорожное сообщение с Россией

С понедельника, 3 февраля, КНДР прекратила железнодорожное сообщение с Россией с целью препятствия распространения коронавируса.
MOS.news вчера в 23:41
Гаджеты

Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip показана на видео

11 февраля вместе с флагманскими смартфонами Galaxy S20 компания Samsung представит раскладушку с гибким экраном Galaxy Z Flip.
Ferra вчера в 07:29
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru вчера в 17:01
Футбол

Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

РБК вчера в 10:55
Происшествия

В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина

У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
SM News 01:07
Космос

Американский зонд выдержал рекордное сближение с Солнцем

Красная весна вчера в 05:50
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Российская газета вчера в 23:07
Кино

Первый тизер «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи»

На Супербоуле 2020 Disney представил новый ролик своего стриминг-сервиса, в котором показали кадры из трёх грядущих сериалов Marvel — «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи».
Игромания.ру вчера в 21:32
Общество

В России предложили ужесточить наказание за шум ночью

По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует.
Российская газета 00:31
Футбол

Евгений Гинер: «ЦСКА никогда не покупает бездумно»

Игорь Иванович Шувалов никогда пустых слов на ветер не бросает.
Спорт-Экспресс 01 февраля в 08:38
Политика

Джонсон: Британия не хочет принимать стандарты ЕС в области соцзащиты

Великобритания не намерена принимать стандарты Евросоюза в области субсидий, социальной защиты и защиты окружающей среды.
Вести.Ru вчера в 23:02
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ вчера в 10:51
Общество

Le Monde рассказала о резком скачке в развитии Москвы

Российская столица всего за 10 лет смогла совершить резкий скачок в развитии, превратившись в сверхсовременный мегалополис, об этом пишет французское издание Le Monde.
Известия вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Певица МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем

Российская певица МакSим приостанавливает свою творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.
ФАН 01 февраля в 04:39
Общество

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
RT на русском вчера в 20:50
Экономика

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Ведомости 00:48
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный

Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Аргументы недели вчера в 06:51
Футбол

«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати

В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Metaratings вчера в 16:53
Фигурное катание

Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
Чемпионат вчера в 03:39
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Piter.tv 01 февраля в 04:16
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru вчера в 14:08
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Милла Йовович стала мамой в третий раз

Милла Йовович день назад предупредила подписчиков, что вот-вот отправится в роддом — до счастливого события остался день.
Wday.ru вчера в 21:33
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
RT на русском вчера в 02:33
Здоровье

Врачи объяснили, как распознать образовавшийся в венах тромб

Подсказать появление тромба может много симптомов – от отека конечности до распирающих болей, пишет «Медик Форум».
Волга-Медиа 01 февраля в 23:55
Армия и оружие

Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе

RT на русском 00:53
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 18:51
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