Экономика
RT на русскомКитайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
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Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Общество
Северная Корея прекратила железнодорожное сообщение с Россией
С понедельника, 3 февраля, КНДР прекратила железнодорожное сообщение с Россией с целью препятствия распространения коронавируса.
Гаджеты
Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip показана на видео
11 февраля вместе с флагманскими смартфонами Galaxy S20 компания Samsung представит раскладушку с гибким экраном Galaxy Z Flip.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Происшествия
В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина
У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
Космос
Американский зонд выдержал рекордное сближение с Солнцем
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Кино
Первый тизер «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи»
На Супербоуле 2020 Disney представил новый ролик своего стриминг-сервиса, в котором показали кадры из трёх грядущих сериалов Marvel — «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи».
Общество
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью
По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует.
Футбол
Евгений Гинер: «ЦСКА никогда не покупает бездумно»
Игорь Иванович Шувалов никогда пустых слов на ветер не бросает.
Политика
Джонсон: Британия не хочет принимать стандарты ЕС в области соцзащиты
Великобритания не намерена принимать стандарты Евросоюза в области субсидий, социальной защиты и защиты окружающей среды.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Общество
Le Monde рассказала о резком скачке в развитии Москвы
Российская столица всего за 10 лет смогла совершить резкий скачок в развитии, превратившись в сверхсовременный мегалополис, об этом пишет французское издание Le Monde.
Шоу-бизнес
Певица МакSим покидает сцену из-за проблем со здоровьем
Российская певица МакSим приостанавливает свою творческую деятельность из-за проблем со здоровьем.
Общество
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Экономика
ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Футбол
«Барселона» победила «Леванте» благодаря дублю Фати
В матче 22-го тура Примеры «Барселона» принимала «Леванте» на «Камп Ноу».
Фигурное катание
Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
Шоу-бизнес
Милла Йовович стала мамой в третий раз
Милла Йовович день назад предупредила подписчиков, что вот-вот отправится в роддом — до счастливого события остался день.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
Здоровье
Врачи объяснили, как распознать образовавшийся в венах тромб
Подсказать появление тромба может много симптомов – от отека конечности до распирающих болей, пишет «Медик Форум».
Армия и оружие
Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.