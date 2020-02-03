Экономика
Вести.RuКитайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
Общество
Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.
Финансы
Курс евро снижается на открытии торгов
Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб. Курс евро снизился на одну копейку и составил 70,87 руб. Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Кино
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Авто
АвтоВАЗ собрал пробную партию обновленного Lada Largus
АвтоВАЗ на конвейере B0 собрал пробную партию обновленного Lada Largus, состоящую их трех автомобилей.
Политика
Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Транспорт
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
В сообщении пресс-службы говорится, что в целях предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут по московскому времени 3 февраля 2020 года будет временно приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Происшествия
В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины
В Москве следователи возбудили дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
Общество
Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Здоровье
Россия передала странам СНГ и ЕАЭС средства диагностики коронавируса
Страны СНГ и ЕАЭС получили средства диагностики новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, разработанные научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве.
Происшествия
Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени
Здоровье
В Минздраве рассказали о состоянии больного коронавирусом в Забайкалье
Глава Минздрава Забайкальского края Валерий Кожевников рассказал о состоянии больного коронавирусом в Забайкалье.
Гаджеты
Появился официальный рендер Meizu 17 с врезанной камерой
Футбол
Зинченко извинился за удаление в матче с «Тоттенхэмом»
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Политика
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500
Испытания новейших ракет для зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" прошли в России в минувшем году, в этом году комплекс будет готов к поставкам в Вооруженные силы РФ, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Культура
Выступление Шакиры во время Супербоула стало мемом
Выступление двух звезд мирового уровня - Шакиры и Дженнифер Лопес - в перерыве финального матча по американскому футболу привлекло внимание огромного количества зрителей.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия
После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Происшествия
Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске
Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.