Экономика

Вести.RuВести.RuКитайские биржи открылись обвалом

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

РБК00:39

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новостивчера в 20:52

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русскомвчера в 21:08

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:04

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:58

Торги на биржах Китая начались с падения более чем на 8%

Московский Комсомолецвчера в 20:56

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАССвчера в 21:58
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Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Общество

Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.
Lenta.ru 02:22
Финансы

Курс евро снижается на открытии торгов

Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб. Курс евро снизился на одну копейку и составил 70,87 руб. Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
RT на русском 02:03
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Кино

Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале

Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:39
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс 31 января в 13:15
Авто

АвтоВАЗ собрал пробную партию обновленного Lada Largus

АвтоВАЗ на конвейере B0 собрал пробную партию обновленного Lada Largus, состоящую их трех автомобилей.
Актуальные Новости 01 февраля в 05:46
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

REGNUM 02:40
Транспорт

Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

В сообщении пресс-службы говорится, что в целях предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут по московскому времени 3 февраля 2020 года будет временно приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР.
Аргументы и Факты вчера в 14:37
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Происшествия

В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
РБК 02:34
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 19:04
Здоровье

Россия передала странам СНГ и ЕАЭС средства диагностики коронавируса

Страны СНГ и ЕАЭС получили средства диагностики новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, разработанные научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве.
REGNUM 00:59
Происшествия

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Интерфакс 01 февраля в 03:17
Футбол

Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

МР7.ру 00:20
Здоровье

В Минздраве рассказали о состоянии больного коронавирусом в Забайкалье

Глава Минздрава Забайкальского края Валерий Кожевников рассказал о состоянии больного коронавирусом в Забайкалье.
РЕН ТВ 02:04
Гаджеты

Появился официальный рендер Meizu 17 с врезанной камерой

Профиль вчера в 06:51
Футбол

Зинченко извинился за удаление в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.
Советский спорт 02:39
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости вчера в 19:07
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
РИА Новости вчера в 13:39
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

Испытания новейших ракет для зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" прошли в России в минувшем году, в этом году комплекс будет готов к поставкам в Вооруженные силы РФ, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
РИА Новости 01:44
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета 01 февраля в 08:39
Культура

Выступление Шакиры во время Супербоула стало мемом

Выступление двух звезд мирового уровня - Шакиры и Дженнифер Лопес - в перерыве финального матча по американскому футболу привлекло внимание огромного количества зрителей.
Газета.Ru 00:40
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
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