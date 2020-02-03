Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Политика Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.

Финансы Курс евро снижается на открытии торгов Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб. Курс евро снизился на одну копейку и составил 70,87 руб. Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.

Армия и оружие Польша купила у США истребители F-35 Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.

Транспорт Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем В сообщении пресс-службы говорится, что в целях предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут по московскому времени 3 февраля 2020 года будет временно приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР.

Общество Российским домохозяйкам предложили платить пособие Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Здоровье Россия передала странам СНГ и ЕАЭС средства диагностики коронавируса Страны СНГ и ЕАЭС получили средства диагностики новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, разработанные научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве.

Футбол Зинченко извинился за удаление в матче с «Тоттенхэмом» Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.

Армия и оружие В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500 Испытания новейших ракет для зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" прошли в России в минувшем году, в этом году комплекс будет готов к поставкам в Вооруженные силы РФ, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.