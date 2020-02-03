Экономика

RT на русскомRT на русскомКитайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
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Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

РБК00:39

Торги на биржах Китая начались с падения более чем на 8%

Московский Комсомолецвчера в 20:56

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАССвчера в 21:58

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русскомвчера в 21:08

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:04

Китайские биржи открылись обвалом

Известиявчера в 23:10

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новостивчера в 20:52
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Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Футбол

Это’О рассчитывал, что «Анжи» возьмет Лигу чемпионов

Globallookpress Знаменитый камерунский футболист Самуэль Это'О рассчитывал, что российский "Анжи" сможет побороться за самые высокие награды.
РЕН ТВ вчера в 20:29
Авто

Рассекречена решетка радиатора «Русского Прадо» от УАЗ

На сей раз в базе Роспатента появились изображения решетки радиатора нового внедорожника, ожидаемо получившей иной дизайн.
Автоновости дня 01 февраля в 09:38
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

Министром экономики Свердловской области стал бывший вице-мэр Мегиона

ФедералПресс 01:02
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
RT на русском 00:16
Армия и оружие

Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией

В числе боевых машин есть броневики и танки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
Взгляд.ру вчера в 08:07
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 01 февраля в 16:54
Здоровье

В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок

«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
RT на русском вчера в 20:34
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Общество

С поезда Пекин-Москва сняли всех пассажиров

BFM.ru вчера в 23:12
Космос

Ученые нашли новый способ изучения истории звезд по их экзопланетам

Ученые из Австрии, Швеции, Швейцарии и России подтвердили эффективность разработанного ими метода восстановления истории эволюции звезд и их планетных систем на основе анализа атмосферы этих планет.
РИА Новости 31 января в 03:54
Космос

Открыта новая форма полярного сияния

Несколько фотографов-любителей из Финляндии запечатлели новую форму полярного сияния, которую учёные не смогли отнести ни к одной из существующих категорий.
Вести.Ru 31 января в 07:12
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Увеличить размер выплат семьям с детьми предложил российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Lenta.ru вчера в 19:04
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

РБК вчера в 21:34
Космос

Эксцентричный миллиардер Илон Маск обещает отправить на Марс 1 млн землян

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что планирует построить гигантский флот звездолетов для отправки к 2050 году на Марс миллиона землян, 29 января сообщает The Sun.
Красная весна 01 февраля в 11:19
Общество

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
RT на русском вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Происшествия

Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело

Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который сломал нос сотруднику Росгвардии, возбудили уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 04:39
Общество

Китай назвал недостаток своего передового истребителя

Китайское издание Sohu назвало причины, по которым самолёт J-20 Военно-воздушных сил (ВВС) КНР нельзя отнести к пятому поколению.
Ferra вчера в 03:35
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус вчера в 18:58
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Замороженными оказались и счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая является собственником зернового терминала в Тамани.
РБК вчера в 23:01
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Культура

«Царская невеста» открыла Шаляпинский фестиваль в Казани

Kazanfirst.ru 01 февраля в 01:44
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный

Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Аргументы недели вчера в 06:51
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Российская газета вчера в 23:07
Кино

«Холоп» собрал более трех миллиардов рублей в прокате России и СНГ

Российский фильм Клима Шипенко «Холоп» заработал свыше 3 миллиардов рублей в прокате РФ и стран СНГ.
Вечерняя Москва 01 февраля в 14:54
Политика

Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

BFM.ru вчера в 03:00
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