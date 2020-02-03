Экономика
Российская газетаТорги на биржах Китая начались с обвала котировок
Падение котировок в начале торговой сессии на Шанхайской фондовой бирже зафиксировано по всему спектру голубых фишек. С обвала открылись торги и на площадке в Шэньчжэне. Эксперты уже заявили, что из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV замедления деловой активности в Китае не избежать.
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Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Здоровье
В Минздраве оценили дефицит онкологов в России
Дефицит врачей-онкологов в российских поликлиниках составляет 1987 человек, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн в ходе пресс-конференции.
Политика
МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Общество
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Хоккей
Кузнецов хотел залезть на скамейку соперника, чтобы избежать штрафа
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбург Пингвинз" пытался запрыгнуть на скамейку запасных соперника, чтобы избежать штрафа.
Экономика
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском договоре
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит о Тартуском мирном договоре лишь с целью привлечь избирателей, считает представитель МИД России Мария Захарова.
Шоу-бизнес
Успенская обвинила телевизионщиков в похищении больной дочери
Певица Любовь Успенская обвинила телевизионщиков в чуть ли не похищении ее дочери, которая, придя в студию, обвинила мать в рукоприкладстве и психологическом насилии.
Происшествия
Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери
В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Армия и оружие
Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных
Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
Политика
В Чувашии назначен новый министр финансов
Кресло главы ведомства освободилось после отставки Светланы Енилиной Врио главы Чувашии Олег Николаев назначил нового министра финансов.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Шоу-бизнес
Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Общество
Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра
Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Происшествия
Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили
Военное следственное управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало об аресте боксера Георгия Кушиташвили по уголовному делу о нападении на сотрудника Росгвардии.
Происшествия
Замдиректора школы в Иванове задержали по подозрению в педофилии
Следователи возбудили два уголовных дела в отношении руководящего сотрудника одной из школ Иванова, подозреваемого в педофилии и вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков.
Культура
Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул
В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
Энергетика
Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.