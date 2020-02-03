Падение котировок в начале торговой сессии на Шанхайской фондовой бирже зафиксировано по всему спектру голубых фишек. С обвала открылись торги и на площадке в Шэньчжэне. Эксперты уже заявили, что из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV замедления деловой активности в Китае не избежать.

Торги на биржах Китая начались с обвала котировок

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