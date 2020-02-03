Экономика

Российская газетаРоссийская газетаТорги на биржах Китая начались с обвала котировок

Падение котировок в начале торговой сессии на Шанхайской фондовой бирже зафиксировано по всему спектру голубых фишек. С обвала открылись торги и на площадке в Шэньчжэне. Эксперты уже заявили, что из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV замедления деловой активности в Китае не избежать.
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Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

РБК00:39

Китайские биржевые индексы упали на 8% на фоне коронавируса

Коммерсантъвчера в 23:21

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:58

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАССвчера в 21:58

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русскомвчера в 21:08

Китайские биржи открылись обвалом

Известиявчера в 23:10

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новостивчера в 20:52
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна вчера в 05:19
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Здоровье

В Минздраве оценили дефицит онкологов в России

Дефицит врачей-онкологов в российских поликлиниках составляет 1987 человек, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 06:52
Политика

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Газета.Ru 07:09
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Шоу-бизнес

Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Вечерняя Москва 01 февраля в 14:40
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru 04:15
Хоккей

Кузнецов хотел залезть на скамейку соперника, чтобы избежать штрафа

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбург Пингвинз" пытался запрыгнуть на скамейку запасных соперника, чтобы избежать штрафа.
РИА Новости вчера в 17:43
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Происшествия

В Петербурге закончили расследование убийства ЛГБТ-активистки

Neva.Today 05:36
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском договоре

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит о Тартуском мирном договоре лишь с целью привлечь избирателей, считает представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 02:41
Шоу-бизнес

Успенская обвинила телевизионщиков в похищении больной дочери

Певица Любовь Успенская обвинила телевизионщиков в чуть ли не похищении ее дочери, которая, придя в студию, обвинила мать в рукоприкладстве и психологическом насилии.
Московский Комсомолец вчера в 09:32
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Вести.Ru 05:59
Армия и оружие

Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных

Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Rambler News Service 06:30
Общество

Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
RT на русском вчера в 21:39
Политика

В Чувашии назначен новый министр финансов

Кресло главы ведомства освободилось после отставки Светланы Енилиной Врио главы Чувашии Олег Николаев назначил нового министра финансов.
Мой город Чебоксары 01:47
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости 03:18
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Общество

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.
РБК 05:15
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru вчера в 06:49
Политика

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Lenta.ru вчера в 17:47
Происшествия

Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили

Военное следственное управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало об аресте боксера Георгия Кушиташвили по уголовному делу о нападении на сотрудника Росгвардии.
Известия 06:41
Происшествия

Замдиректора школы в Иванове задержали по подозрению в педофилии

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении руководящего сотрудника одной из школ Иванова, подозреваемого в педофилии и вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков.
ТАСС 31 января в 11:06
Культура

Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул

В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
REGNUM 06:46
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:42
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