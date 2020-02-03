Экономика

Москва 24Москва 24Китайские биржи открылись обвалом на 8 процентов из-за коронавируса

Тенденция на снижение, как заявляют эксперты, коснулась и других рынков. В частности, индекс Shanghai Composite в Тайване уменьшился на 2,8 процента. Последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января, перед местным Новым годом.
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Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

РБК00:39

Китайские биржевые индексы упали на 8% на фоне коронавируса

Коммерсантъвчера в 23:21

Китайские биржи открылись обвалом

Известиявчера в 23:10

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАССвчера в 21:58

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русскомвчера в 21:08

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:58

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новостивчера в 20:52
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Бесшумная подлодка «Тигр» возвращается на боевое дежурство

РЕН ТВ вчера в 19:30
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361

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Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
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В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
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Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса

Появление в Китае нового типа коронавируса породило множество теорий о его происхождении, однако нет никаких доказательств его искусственного происхождения, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Загрузить драйвер можно на официальном сайте разработчика или через приложение GeForce Experience во вкладке «Драйверы».
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
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Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru 14:04
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Певица МакSим попала в больницу

Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
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Общество

Грузовое автосообщение с Китаем возобновили в Приморье

Подчеркивается, что к настоящему моменту автомобильным пунктам пропуска в Приморье уже отдали распоряжение пропускать грузовые автомобили из КНР.
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Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
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Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину поприветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине», который использовали украинские пособники нацистов в годы Второй мировой войны.
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«Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга» Абильдгора

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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
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Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
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В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400.
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