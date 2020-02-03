Экономика
Москва 24Китайские биржи открылись обвалом на 8 процентов из-за коронавируса
Тенденция на снижение, как заявляют эксперты, коснулась и других рынков. В частности, индекс Shanghai Composite в Тайване уменьшился на 2,8 процента. Последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января, перед местным Новым годом.
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Армия и оружие
Бесшумная подлодка «Тигр» возвращается на боевое дежурство
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361
Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Общество
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Наука
Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса
Появление в Китае нового типа коронавируса породило множество теорий о его происхождении, однако нет никаких доказательств его искусственного происхождения, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Гаджеты
NVIDIA выпустила драйвер под новый сезон Apex Legends и «Историю Сэма»
Загрузить драйвер можно на официальном сайте разработчика или через приложение GeForce Experience во вкладке «Драйверы».
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Гаджеты
МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного
Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Шоу-бизнес
Леди Гага показала нового бойфренда
Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
Общество
Грузовое автосообщение с Китаем возобновили в Приморье
Подчеркивается, что к настоящему моменту автомобильным пунктам пропуска в Приморье уже отдали распоряжение пропускать грузовые автомобили из КНР.
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Энергетика
Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину поприветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине», который использовали украинские пособники нацистов в годы Второй мировой войны.
Игры
PlayStation 5 появилась на новых рендерах
Известный ресурс LetsGoDigital и итальянский дизайнер Snoreyn создали новые рендеры и видеоанонс PlayStation 5. Там же засветился и DualShock 5. До презентации устройства, кстати, остаётся немного — она должна состояться 15 февраля.
Футбол
«Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга» Абильдгора
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Футбол
Месси и Пике поругались на тренировке «Барселоны»
Армия и оружие
Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных
Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
Наука
Ученые нашли связь между мелодией будильника и бодростью
Ученые из Австралии выяснили, что более мелодичные звуки будильника помогают быстрее проснуться.
Авто
GM возродит марку Hummer в виде 1000-сильного пикапа
Американский автоконцерн General Motors официально объявил о возрождении бренда Hummer, под которым теперь марка GMC будет выпускать пикап с полностью электрической силовой установкой.
Общество
Генпрокуратура просит снизить наказание Котову по делу о митингах
В представлении, как уточняет агентство, Генпрокуратура просит изменить приговор в отношении Котова: снизить наказание с четырёх лет лишения свободы до одного года заключения.
Политика
Россия начала производство С-400 для Индии
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400.