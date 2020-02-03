Экономика

Москва 24Москва 24Китайские биржи открылись обвалом на 8 процентов из-за коронавируса

Тенденция на снижение, как заявляют эксперты, коснулась и других рынков. В частности, индекс Shanghai Composite в Тайване уменьшился на 2,8 процента. Последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января, перед местным Новым годом.
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Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

РБК00:39

Китайские биржевые индексы упали на 8% на фоне коронавируса

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ТАССвчера в 21:58

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RT на русскомвчера в 21:08

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:58

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Известиявчера в 23:10
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Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
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Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
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Поезд из Пекина прибыл в Москву без пассажиров

Следовавший из китайской столицы в Москву поезд пересек границу без пассажиров.
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Группа компаний «Калашников» начала продажи гражданской версии винтовки MR1.
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Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
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На Сахалине соцработник похищал деньги у инвалидов и пенсионеров

Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении работника центра медико-социальной реабилитации "Чайка" за хищения денежных средств у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.
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«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
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В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
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Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

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Футболисты «Наполи» победили «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

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Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
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Поставки новых танков «Армата» в войска начнутся в 2020 году

Поставки бронетехники на платформе "Армата" разработки "Уралвагонзавода" (входит в Ростех) в опытно-войсковую эксплуатацию начнутся в этом году.
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Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
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Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину поприветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине», который использовали украинские пособники нацистов в годы Второй мировой войны.
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