Тенденция на снижение, как заявляют эксперты, коснулась и других рынков. В частности, индекс Shanghai Composite в Тайване уменьшился на 2,8 процента. Последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января, перед местным Новым годом.

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