Китайские бренды сокращают экспорт в Россию из-за американских санкций Крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) могут потерять позиции на рынке в России в случае продолжения давления на них США, полагают в GS Group.

С чего всё началось Китайские бренды сокращают экспорт в Россию из-за американских санкций Крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) могут потерять позиции на рынке в России в случае продолжения давления на них США, полагают в GS Group. Поставки Huawei за 2020 год уже упали на 26%. Коммерсантъ вчера в 16:46