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Китайские бренды сокращают экспорт в Россию из-за американских санкций

Китайские бренды сокращают экспорт в Россию из-за американских санкций Крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) могут потерять позиции на рынке в России в случае продолжения давления на них США, полагают в GS Group.В источнике
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Китайские бренды сокращают экспорт в Россию из-за американских санкций

Крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) могут потерять позиции на рынке в России в случае продолжения давления на них США, полагают в GS Group. Поставки Huawei за 2020 год уже упали на 26%.
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