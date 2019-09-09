Экономика
ТАССFT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group
Две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. ВТБ владеет более 20% в En+ Group.
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Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
ТАСС вчера в 21:09
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Экономика
Минфин разъяснил, какой будет новая система пенсионных накоплений
Документ направлен на согласование в Минтруд. Одним из основных элементов новой системы станет добровольный порядок присоединения граждан.
Gazeta.SPb 07 сентября в 01:53
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Гаджеты
Lenovo разработала 7-дюймовый «умный» дисплей
Устройство оснащено 7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1024 х 600 пикселей.
Ferra 03:02
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Политика
Газета Le Figaro назвала Киев столицей России
Видео с неправильной геолокацией было опубликовано на сайте издания Французская газета Le Figaro обозначила Киев российским городом.
Аргументы и Факты 02:30
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Космос
NASA: минимальные шансы на столкновение Земли с астероидом сохраняются
NASA оценивает вероятность того, что это небесное тело упадет на планету, как мало вероятную. Примерно в пропорции один на 11 миллионов.
Millionaire.ru вчера в 09:13
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru вчера в 11:54
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
На выборах главы Санкт-Петербурга наибольшее количество голосов набирает врио губернатора Александр Беглов.
Известия вчера в 17:08
Космос
Лунный индийский модуль «Викрам» совершил жесткую посадку
Телеканал 360° 02:27
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Культура
Как сейчас выглядят звезды культовых сериалов 90-х
Звезда "Беверли-Хиллз 90210" Шэннон Доэрти прошла нелегкий жизненный путь.
SM News 02:56
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
Врачи пожаловались на переработки и низкие зарплаты.
URA.Ru вчера в 09:37
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Происшествия
Житель Ростова устроил дебош в аэропорту Новосибирска
Блокнот Ростов-на-Дону 02:01
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Происшествия
Пропавшую в Тюмени девочку нашли задушенной
Мать девочки обратилась за помощью к волонтерам и в полицию. Она рассказала, что раньше дочь никогда не уходила из дома без предупреждения.
УралПолит.Ru 02:43
Футбол
Тренер сборной Армении: «Мы вернулись в гонку»
Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с Боснией и Герцеговиной (4:2).
Sports.ru вчера в 21:31
Экономика
Почти две трети россиян предпочли делать сбережения
2 сентября стало известно, что доля краткосрочных банковских вкладов россиян за год снизилась в полтора раза — с 50% до 30%.
Известия вчера в 21:46
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу
Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы седьмого созыва выдвинуто 602 кандидата: 144 - по одномандатным избирательным округам (из них пять самовыдвиженцев), 458 - по единому избирательному округу.
Интерфакс - Россия вчера в 18:14
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Гаджеты
Apple и Foxconn обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Как сообщало ИА REGNUM, в августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал компанию Apple перенести свое производство из Китая в США.
REGNUM 03:38
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27