Экономика
ИнтерфаксКитайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+
Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, сообщила Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров.
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Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
Российская газета вчера в 19:10
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Газета.Ru 02:26
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Оппозиционеры получают 21 из 45 мест в Мосгордуме
По последним данным, КПРФ в Мосгордуме получила 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три.
Коммерсантъ 00:52
Политика
Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии
Коммерсантъ вчера в 16:46
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Все российские губернаторы сохранили свои места по итогам выборов
Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
Lenta.ru 01:33
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Футбол
«Палермо» установил рекорд Серии D
Игру на Сицилии посетили 17 тысяч зрителей, что стало рекордом для Серии D – самого низкого итальянского дивизиона.
Евро-футбол.ру вчера в 16:33
Космос
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«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
ТК Звезда 02:14
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика
Турчак заявил, что «Единая Россия» жахнула всех на выборах
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак остался довольным итогами Единого дня голосования.
Российская газета 02:40
Футбол
Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.
Чемпионат вчера в 16:50
Армия и оружие
Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Газета.Ru вчера в 21:48
Культура
Меньшов считает, что Российский оскаровский комитет не нуждается в реформировании
Режиссер Владимир Меньшов - обладатель "Оскара", глава Российского оскаровского комитета, который выдвигает российские фильмы на кинопремию, считает, что комитет не нуждается в реформировании.
ТАСС 02:05
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Гаджеты
Самые горячие новинки выставки электроники IFA 2019 в Берлине
Техномод вчера в 14:44
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
В Зауралье озвучили предварительные итоги выборов губернатора
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков набрал на выборах главы региона %.
URA.Ru 00:50
Кино
Опубликован трейлер фильма о самом страшном клоуне
Piter.tv вчера в 14:20
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия 07 сентября в 19:04
Политика
В ДНР прорабатывают возможность запуска поездов в Москву и Петербург
Как заявил Денис Пушилин, планируется установление прямого железнодорожного сообщения с Россией В самопровозглашенной Донецкой народной республике прорабатывается вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом.
Аргументы и Факты вчера в 11:40
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Финансы
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых
Сегодня, 6 сентября 2019 года, совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.
Саминвестор 01:07
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31