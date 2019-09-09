Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксКитайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+

Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, сообщила Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров.
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FT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group

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Китайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+

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СМИ: ВТБ ведет переговоры об инвестициях в «Эн+ Груп» китайских компаний

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