Экономика
ВедомостиКитайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+
Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. О каких именно китайских компаниях идет речь, газета не уточняет.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:37, Вашингтон
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика
Зеленский хочет провести ещё один обмен пленными до конца года
Украинские власти рассчитывают на проведение ещё одного обмена удерживаемыми лицами с Россией до конца текущего года.
Rusvesna.su 04:31
Политика
Фигурант дела о сбитом MH17 отказался от сделки со следствием
Вернувшийся в субботу с Украины в Россию в рамках обмена арестованными Владимир Цемах, который является фигурантом дела о сбитом в 2014 году в Донецке «Боинге», отказался сотрудничать со следствием.
Ридус вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала слухи о своей беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные слухи о своей беременности, сообщает «Рамблер».
МИР 24 04:33
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Космос
Модуль потерян, но индийская миссия на Луне не закончена
Связь с посадочным модулем «Викрам» была потеряна на высоте 2,1 километра над поверхностью Луны, заявил специалист Индийской организации космических исследований (ISRO), 7 сентября сообщает издание The Hindu.
Красная весна 07 сентября в 08:34
Политика
Подведены итоги выборов губернатора Оренбургской области
В Единый день голосования, 8 сентября, жители Оренбургской области выбирают будущего губернатора.
Новотроицк.рф вчера в 00:05
Авто
Lada Vesta Cross замечена в новом голубом цвете
Седан LADA Vesta Cross, официальная цветовая гамма которого состоит из десяти цветов, могла пополниться новым цветом.
Автоновости дня 03:57
Политика
ЦИК подвела предварительные итоги выборов
К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.
РБК 04:26
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
Житель Ростова устроил дебош в аэропорту Новосибирска
Блокнот Ростов-на-Дону 02:01
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
Отказавшаяся выступать в РФ Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе, комментируя свой отказ выступать на территории России, заявила, что любит своих российских фанатов.
Журналистская правда вчера в 04:23
Политика
Google ответила на обвинение Роскомнадзора во вмешательстве в выборы
Накануне в Роскомнадзоре заявили, что на рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины в России — 7 сентября, накануне единого дня голосования.
РБК 03:57
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Игры
Группа хакеров атаковала серверы World of Warcraft Classic
Как сообщила служба поддержки компании Blizzard, сейчас проблема уже решена, однако вечером 7 сентября 2019 года администрация сервера WoW Classic столкнулась с проблемой DDoS-атак, которые продолжались в течение некоторого времени.
REGNUM вчера в 12:41
Политика
Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области
Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Челябинской области завершила обработку 100% протоколов на выборах губернатора, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе облизбиркома в понедельник.
Интерфакс - Россия 02:45
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
ТАСС вчера в 21:09
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия вчера в 00:38
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33
Авто
Bentley выпустит современные версии довоенного Blower
Тираж современных моделей серии Blower Continuation составит 12 экземпляров — по одному на каждую гонку, в которых участвовали оригинальные 4 машины.
Тарантас Ньюс 02:17
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Наука
Ученые придумали микропылесос для очистки среды от вредных частиц
РИА Новости вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Александр Семчев: похудел на 100 кг и счастлив
Актер сбросил 100 кг и стал чувствовать себя «легче». Потеря веса была вынужденной мерой, а не блажью.
SM News вчера в 01:51
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36