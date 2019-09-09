Экономика

ВедомостиВедомостиКитайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+

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Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. О каких именно китайских компаниях идет речь, газета не уточняет.
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