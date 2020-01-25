Общество

Вести.RuВести.RuКитайские компании прекращают организацию групповых туров

Туристические группы, которые уже находятся в поездках, завершат их в соответствии с подписанными договорами, сообщает РИА Новости. Новый вирус стал распространяться в КНР в конце декабря прошлого года. Эпицентром заражения стал город Ухань.
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Турагентства Китая прекращают организацию групповых поездок из-за коронавируса

Коммерсантъ10:31

Турагентов Китая обязали полностью прекратить групповые туры

Известия10:24

СМИ: турагентства Китая прекращают организацию групповых поездок из-за пневмонии

ТАСС08:49

Туркомпании Китая прекращают организацию групповых туров

RT на русском09:07

Туристические компании Китая отказались от групповых туров из-за коронавируса

Газета.Ru09:02

Китай решил прекратить организацию групповых туров на фоне вспышки вируса

РБК09:25

Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров

РИА Новости08:45
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
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