Общество
РИА НовостиТуристические компании Китая прекратили организацию групповых туров
Все туристические компании Китая с сегодняшнего дня прекращают организацию групповых туров в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая.
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Политика
В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»
«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси»,— написал господин Боднар для издания «Зеркало недели» (цитата по «РИА Новости»).
Происшествия
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Общество
Росстат сообщил о сокращении численности населения России
Росстат опубликовал предварительную оценку численности населения России по состоянию на 1 января 2020 года и в целом за прошлый год, из которых следует, что число россиян падает.
Происшествия
Из музея в Братиславе похищены старинные монеты стоимостью 1 млн евро
Коллекция старинных монет XIII-XIX вв. стоимостью около миллиона евро похищена из Словацкого национального музея, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету "Правда".
Технологии
Японцы хотят получить сети 6G со скоростью 100 Гбит/с уже в 2030 году
NTT DoCoMo является крупным японским провайдером, который планирует уже в 2030 году начать использовать сети нового стандарта – 6G.
Футбол
Федор Смолов вошел в топ-20 самых дорогих российских футболистов
Федеральный портал «Чемпионат» составил список самых дорогих российских футболистов.
Политика
Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона об иноагентах
Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона о СМИ-иноагентах на правомерность.
Здоровье
Уральские ученые предложили препарат против коронавируса
Владимир Русинов отмечает, что триазавирин может быть эффективен и в борьбе с китайским коронавирусом 2019-nCoV, поскольку он входит в группу РНК-вирусов.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным является важным.
Происшествия
Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области
Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
Происшествия
В Крыму задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракты
Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб, сообщает ФСБ. Схроны обнаружены, в том числе на территории Симферополя.
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Космос
Ученые описали зарождение планет у красных карликов
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии
Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
Спорт
Отец французского биатлониста Клода без вести пропал в Канаде
Отец французского биатлониста Фабьена Клода Жиль оказался в числе пяти человек, пропавших без вести в результате инцидента на озере в Канаде.
Политика
Адвокаты Трампа начали его защиту на процессе по импичменту
Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате, передает РИА "Новости".
Спорт
Россиянин Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира
В итоговом зачете Кубка мира по-прежнему лидирует Большунов.