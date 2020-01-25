Общество

РИА НовостиРИА НовостиТуристические компании Китая прекратили организацию групповых туров

Все туристические компании Китая с сегодняшнего дня прекращают организацию групповых туров в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая.
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Турагентства Китая прекращают организацию групповых поездок из-за коронавируса

Коммерсантъ10:31

Турагентов Китая обязали полностью прекратить групповые туры

Известия10:24

Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров

РИА Новости08:45

Туркомпании Китая прекращают организацию групповых туров

RT на русском09:07

Туристические компании Китая отказались от групповых туров из-за коронавируса

Газета.Ru09:02

СМИ: турагентства Китая прекращают организацию групповых поездок из-за пневмонии

ТАСС08:49

Китай решил прекратить организацию групповых туров на фоне вспышки вируса

РБК09:25
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика

В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси»,— написал господин Боднар для издания «Зеркало недели» (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 13:07
Происшествия

В Турции возросло число погибших при землетрясении

Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
РИА Новости вчера в 15:56
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Биатлон

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
РИА Новости 10:26
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Общество

Росстат сообщил о сокращении численности населения России

Росстат опубликовал предварительную оценку численности населения России по состоянию на 1 января 2020 года и в целом за прошлый год, из которых следует, что число россиян падает.
Gazeta.SPb вчера в 22:16
Происшествия

Из музея в Братиславе похищены старинные монеты стоимостью 1 млн евро

Коллекция старинных монет XIII-XIX вв. стоимостью около миллиона евро похищена из Словацкого национального музея, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету "Правда".
Российская газета 09:48
Технологии

Японцы хотят получить сети 6G со скоростью 100 Гбит/с уже в 2030 году

NTT DoCoMo является крупным японским провайдером, который планирует уже в 2030 году начать использовать сети нового стандарта – 6G.
Faktom 12:15
Футбол

Федор Смолов вошел в топ-20 самых дорогих российских футболистов

Федеральный портал «Чемпионат» составил список самых дорогих российских футболистов.
Версия-Саратов 07:11
Армия и оружие

Для выхода мирных жителей в Идлибе организовали три гумкоридора

РИА Новости 12:10
Политика

Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона об иноагентах

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона о СМИ-иноагентах на правомерность.
РБК 07:34
Здоровье

Уральские ученые предложили препарат против коронавируса

Владимир Русинов отмечает, что триазавирин может быть эффективен и в борьбе с китайским коронавирусом 2019-nCoV, поскольку он входит в группу РНК-вирусов.
Портал Поиск 23 января в 10:38
Политика

Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным является важным.
Московский Комсомолец 03:18
Происшествия

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.
Газета.Ru 12:23
Футбол

Комличенко стал игроком московского «Динамо»

Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
РИА Новости 12:50
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
РИА Новости 10:05
Происшествия

В Крыму задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракты

Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб, сообщает ФСБ. Схроны обнаружены, в том числе на территории Симферополя.
Что происходит вчера в 05:07
Общество

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
РИА Новости вчера в 14:55
Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС 23 января в 05:07
Космос

Ученые описали зарождение планет у красных карликов

Москва 24 23 января в 12:03
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец 08:39
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии

Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран.
Газета.Ru 11:11
Спорт

Отец французского биатлониста Клода без вести пропал в Канаде

Отец французского биатлониста Фабьена Клода Жиль оказался в числе пяти человек, пропавших без вести в результате инцидента на озере в Канаде.
Sport24.ru 23 января в 10:16
Политика

Адвокаты Трампа начали его защиту на процессе по импичменту

Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:30
Спорт

Россиянин Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира

В итоговом зачете Кубка мира по-прежнему лидирует Большунов.
ГЛАС.RU 07:40
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