Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКитайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса

Китай является крупнейшим покупателем меди в мире, и на него приходится половина всего мирового потребления этого металла. По словам торговцев, отмена заказов началась с конца января. Ранее о возможности объявления форс-мажора поговаривали китайские компании—покупатели сжиженного природного газа.
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Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 08:12

Компании Китая начали объявлять форс-мажор по поставкам меди

Вести.Ruвчера в 08:46

Китайские трейдеры стали отменять заказы на медь, ссылаясь на форс-мажор

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«Медный барометр» показал проседание мировой экономики от коронавируса

Красная веснавчера в 14:38

Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса

News.ru09:44

Китайский вирус продолжает заражать экономику

BFM.ru14:26
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По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
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В Астрахани разрабатывают программу для будущих космонавтов

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За 53 часа пребывания в стране подозреваемые посетили девять городов, в которых сняли деньги с 23 банкоматов Сбербанка, похитив в общей сложности 2,7 млн конвертируемых марок, что эквивалентно 97,24 млн российских рублей.
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Армия и оружие

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По меньшей мере пять американских военнослужащих погибли в результате обстрела в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times.
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Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

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Армия и оружие

Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
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Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него

Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
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Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
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Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку

Банк России снизил в пятницу ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до шести процентов годовых, это стало шестым снижением ключевой ставки подряд.
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Мутант из «Людей Икс» появится в сиквеле «Капитана Марвел»

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
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Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился, как хотел бы забросить свой 700-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав

На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
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