Экономика
КоммерсантъКитайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса
Китай является крупнейшим покупателем меди в мире, и на него приходится половина всего мирового потребления этого металла. По словам торговцев, отмена заказов началась с конца января. Ранее о возможности объявления форс-мажора поговаривали китайские компании—покупатели сжиженного природного газа.
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Происшествия
Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали
Военнослужащего Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде, ликвидировали.
Экономика
Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
Интернет
Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7
Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
Шоу-бизнес
Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд
Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Культура
Новое шоу с Собчак заподозрили в плагиате
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 811, заражены более 37,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2649 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Космос
В Астрахани разрабатывают программу для будущих космонавтов
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным поставки нефти в Сочи
Речь между президентами пойдет об энергетике и Союзном государстве. Александр Лукашенко обсудит с Владимиром Путиным поставки нефти в Сочи.
Происшествия
Три украинца украинца украли у Сбербанка 97 млн рублей
За 53 часа пребывания в стране подозреваемые посетили девять городов, в которых сняли деньги с 23 банкоматов Сбербанка, похитив в общей сложности 2,7 млн конвертируемых марок, что эквивалентно 97,24 млн российских рублей.
Армия и оружие
Американские военные погибли после обстрела в Афганистане
По меньшей мере пять американских военнослужащих погибли в результате обстрела в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times.
Происшествия
В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы
Происшествия
В Татарстане при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Вертолет Bell 406 разбился недалеко от Лаишево, тогда как связь с судном пропала в 6 километрах от Куйбышевского водохранилища.
Армия и оружие
Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Происшествия
Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него
Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Экономика
Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Общество
Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России
Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Финансы
Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку
Банк России снизил в пятницу ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до шести процентов годовых, это стало шестым снижением ключевой ставки подряд.
Политика
Пушков оценил слова Салливана о желании улучшить отношения с Россией
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал оценку курсу новой политики посла США в России Джона Салливана, который по поручению американского президента Дональда Трампа будет работать над улучшением отношений с Москвой.
Общество
Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины
Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Политика
Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
Хоккей
Овечкин рассказал, как хотел бы забросить свою 700-ю шайбу в НХЛ
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился, как хотел бы забросить свой 700-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Шоу-бизнес
Ксения Собчак послала Ивана Урганта
Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Культура
В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав
На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.