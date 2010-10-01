с чего всё началось

Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.

Энергетика Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.

Экономика Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.

Армия и оружие В Афганистане обстреляли американских военных Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.

Политика В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал ироничной реакцию Леха Валенсы на заявление замглавы польского МИД Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши требовать военных репараций от российской стороны.

Спорт Гимнастка Солдатова объяснила паузу в карьере булимией Спортсменка отметила, что из-за болезни сделала паузу в спортивной карьере и в ближайшее время собирается сосредоточиться на восстановлении здоровья и лечении от булимии.

Общество Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.

Происшествия Три человека погибли в столкновении с КамАЗом под Курском Три человека погибли, один ранен в результате столкновения Lada Kalina и грузовика КамАЗ в Курской области, сообщили в УМВД по региону.