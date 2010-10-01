Экономика
КоммерсантъКитайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса
Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.
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В комментариях изданию Financial Times представители нескольких компаний КНР, занимающихся торговлей медью, также заявили о том, что попросили поставщиков приостановить выполнение контрактов.Вести.Ru07 февраля в 08:46
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Красная весна07 февраля в 14:38
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