Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.

Как сообщает We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров, герой Бенедикта Камбербэтча в новой картине будет путешествовать по вселенным, где встретит двойников Мстителей.