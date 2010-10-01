Экономика
Красная веснаКитайские торговцы медью объявляют форс-мажор из-за коронавируса
Многочисленные китайские покупатели меди стали объявлять форс-мажор с конца января. Например, компания «Гуанчжоу Чжуншань» на этой неделе попросила поставщиков из Чили и Сомали отложить поставки 500 тонн меди на сумму около 25 млн юаней ($ 3,57 млн) как минимум на неделю.
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В комментариях изданию Financial Times представители нескольких компаний КНР, занимающихся торговлей медью, также заявили о том, что попросили поставщиков приостановить выполнение контрактов.Вести.Ru07 февраля в 08:46
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«Медный барометр» показал проседание мировой экономики от коронавируса
Красная весна07 февраля в 14:38
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