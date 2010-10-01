с чего всё началось

Многочисленные китайские покупатели меди стали объявлять форс-мажор с конца января. Например, компания «Гуанчжоу Чжуншань» на этой неделе попросила поставщиков из Чили и Сомали отложить поставки 500 тонн меди на сумму около 25 млн юаней ($ 3,57 млн) как минимум на неделю.

Происшествия Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.

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Происшествия МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

Происшествия Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.

Происшествия У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.

Политика Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.

Кино В новом «Докторе Стрэндже» появится Капитан Америка Как сообщает We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров, герой Бенедикта Камбербэтча в новой картине будет путешествовать по вселенным, где встретит двойников Мстителей.