Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика. На них приходится по 30% от всех покупок в российских магазинах с помощью китайских платежных приложений.

с чего всё началось

Самыми популярными товарами в России у китайцев оказались янтарь и косметика. Как сообщает РЕН ТВ, именно на эти группы товаров приходится почти всех трат жителей Поднебесной, которые прилетели в России в качестве туристов. Посчитывались траты, проходящие по системам WeChat Pay и Alipay.

Китайские туристы покупают в России косметику и янтарь

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