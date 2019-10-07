Общество
Комсомольская правдаКитайские туристы покупают в России косметику и янтарь
Самыми популярными товарами в России у китайцев оказались янтарь и косметика. Как сообщает РЕН ТВ, именно на эти группы товаров приходится почти всех трат жителей Поднебесной, которые прилетели в России в качестве туристов. Посчитывались траты, проходящие по системам WeChat Pay и Alipay.
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Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика. На них приходится по 30% от всех покупок в российских магазинах с помощью китайских платежных приложений.РБК00:00
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